Latin Amerika’nın ikinci en büyük havayolu firması Kolombiyalı Avianca, iflas başvusunda bulundu.

Şirketin CEO’su Anko van der Werff tarafından yapılan açıklamada, Avianca’nın 100 yıllık tarihindeki en büyük krizle karşı karşıya olduğu belirtilerek, “Avianca, Kolombiya Hükümeti ile bu süreç boyunca ek likidite sağlayacak finansman yapıları ile ilgili görüşmelere devam edecek” denildi.

YAKLAŞIK 21 BİN ÇALIŞANI BULUNUYOR

Açıklamada korona salgını nedeniyle Mart ortasından bu yana şirketin gelirlerinin yüzde 80 oranında azaldığına dikkat çekildi.

Avianca’da 14 bini Kolombiya’da olmak üzere toplam 21 bin kişi çalışıyor. Filosunda 158 uçak olan şirket 27 ülkeye uçuş gerçekleştiriyor.

HÜKÜMETE ADASINI SUNMUŞTU

Korona salgını nedeniyle havacılıkta önemli iflasların yaşanabileceği daha önce dile getirilmiş ve bu noktada hükümet yardımlarının çok önemli olduğu belirtilmişti.

Sektörde iflasını ilk açıklayan İngiliz bölgesel havayolu şirketi Flybe olmuş, onu Trans States Airlines ve Compass Airline takip etmişti.

Virgin Atlantic’in patronu Richar Branson da hükümet desteği olmadan ayakta kalmalarının mümkün olmadığını açıklamış ve Virgin Atlantic Havayolu’nu kurtarmak için İngiliz hükümetine Karayipler’deki özel adasını sunmuştu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) son açıkladığı rapora göre havayolu sektörünün 2020 yılı yolcu gelirlerinin bir önceki yıla göre 314 milyar dolar azalması bekleniyor.