TÜİK rakamlarına göre Şubat ayında Türkiye genelinde 81 bin 222 adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile konut satışları ocak ayına göre yüzde 15,1 artış, geçen senenin şubat ayına göre ise yüzde 31,6 düşüş gösterdi. Endeksa verilerine göre, Şubat sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer değişimi yüzde 34,55 olarak gerçekleşirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 22, ortalama konut fiyatı 392 bin 860 TL oldu. En fazla değer artışı görülen iller sırasıyla Muğla, Aydın ve Antalya’da oldu.



Teknoloji Odaklı Gayrimenkul Değerleme ve Lokasyon Analizi Platformu Endeksa.com’un verilerine göre, şubat sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer değişimi yüzde 34,55, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 22, ortalama konut fiyatı 392 bin 860 TL. oldu. Ocak-Şubat dönemi değerlendirildiğinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,7 düşüşle toplam 151 bin 809, ipotekli konut satışı yüzde 70,5 düşüşle 25 bin 401, ikinci el konut satışları ise yüzde 34,1 düşüşle 104 bin 804 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışı şubatta düştü

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ocak ayına göre yüzde 16,9 artış gösterirken, geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 30,7 azalış göstererek 56 bin 485 oldu.

Ocak ayına göre yüzde 36,7 artış gösteren ipotekli konut satışları ise, geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 66,5 azalış göstererek 14 bin 669 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,1 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 25,26

Şubat ayında konut satışlarında, İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 7 bin 757 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi.

Endeksa verilerine göre, İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 25,26, Ankara’da yüzde 30,34, İzmir’de ise yüzde 36,62 seviyesinde. İstanbul’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 473 TL, ortalama konut fiyatı 475 bin 494 TL; Ankara’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 354 TL, ortalama konut fiyatı 282 bin 620 TL; İzmir’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 14 TL, ortalama konut fiyatı 453 bin 375 TL.

En fazla konut satışı gerçekleşen illerden Muğla değer artışında birinci

Şubat ayında en fazla konut satışı gerçekleşen iller içerisinde en fazla değer artışı görülen iller ise sırasıyla Muğla, Aydın ve Antalya oldu.

Endeksa verilerine göre, Muğla’da konut satış fiyatları son 1 yılda yüzde 66,9 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 387 TL, ortalama konut fiyatı 833 bin 170 TL.

Aydın’da konut satış fiyatları son 1 yılda yüzde 53,77, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 893 TL, ortalama konut fiyatı 473 bin 760 TL. Antalya’da ise konut satış fiyatları son 1 yılda yüzde 53,31 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 684 TL, ortalama konut fiyatı 405 bin 125 TL.