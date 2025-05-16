Konya'da dün yaşanan 5.2'lik deprem ne anlama geliyor? 3 yorum

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sözbilir, AA muhabirine, Kulu'daki depremin sismik kaynağının, dış merkez lokasyonu ve odak mekanizma çözümü baz alındığında, Tuz Gölü fay zonunun en kuzeybatıdaki segmenti olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin odak mekanizma çözümü, KB-GD uzanımlı eğim atımlı bir fayın kırıldığını göstermektedir. Bu da birçok ünlü bilim insanının Tuz Gölü fay tipinin doğrultu atımlı fay olduğu iddiasını da çürütmektedir." ifadelerini kullandı.

'SİSTEMİN SÜREKLİ İZLENMESİNDE YARAR VAR'

Tuz Gölü Fay zonunun özellikleri hakkında bilgiler paylaşan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Tuz Gölü fay zonu Orta Anadolu'daki en önemli sismik kaynaklardan birisidir. Konya-Kulu ilçesinden başlayıp Aksaray'dan geçer ve Hasan Dağı'nı kesecek şekilde Niğde-Kemerhisar ilçesine kadar uzanır. Toplam uzunluğu 200 kilometredir. Fay düşük kayma hızına sahip olmakla birlikte uzun zamandan beri yıkıcı deprem üretmediği bilinmektedir. Tarihsel dönemlerde büyüklüğü 7'ye varan yıkıcı depremlere kaynaklık ettiği kabul edilmektedir. Aktif volkan niteliğindeki Hasan Dağı volkanı Tuz Gölü fay zonunun güneybatı segmentleri üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle sistemin sürekli izlenmesinde yarar vardır."

'BÖLGEDE DEPREM OLAĞAN'

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, ise Konya'nın ülkenin diğer bölgelerine kıyasla daha az deprem riskine sahip bir yer olduğunu söyledi.Kulu ilçesindeki depremin Tuz Gölü'nün batı kesimindeki faya bağlı olduğunu belirten Arık, şöyle konuştu: "Burada fayların olduğu biliniyor. Bölge içinde meydana gelen depremin olduğu yerde çok fazla diri fay gözlenmiyor. Bu nedenle bölgede depremin olağan olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımızın paniklemesine gerek yok. Bu tarz depremlerde çok fazla büyük etki beklemeyiz. Yine de dikkatli olmakta yarar var. Bu depremi tek başına bir deprem olarak değerlendirebiliriz. Geçenlerdeki Cihanbeyli ile Kulu arasında meydana gelen deprem gibi." Arık, depremin ne zaman olacağını tahmin etmek yerine, deprem ihtimaline karşı hazırlıklı olmak gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan ise sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı: Tuz Gölü Kırığı Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’ndeki çöküntü kırıklarıyla biçimlenmiş avkulanma çukurudur. yer alan önemli bir tektonik yapıdır. Bu kırık ile çukurluk Neojen döneminde oluşmuş süre içinde daha az yağışlı iklim koşulları nedeniyle küçülmüştür. Bugünkü M5,2’lik deprem Aksaray, Kırıkkale, Nevşehir, Konya, Ankara’da duyulmuştur. Köy evlerini çatlatması, baca yıkılması dışında etkili olmamıştır.