Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, “Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Böylece rafinerilerin etanol talebi azalacak.” dedi.
Varank, “Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak.” diye konuştu.
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