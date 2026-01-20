Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? 2026 Kurban Bayramı tarihi

2026 yılı dini takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından netleşti. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. 30 gün sürecek olan oruç ibadetinin ardından Mart ayında Ramazan Bayramı idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı süreci başlayacak.