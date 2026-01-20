ARA
  Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? 2026 Kurban Bayramı tarihi

2025 yılı Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Haziran ayına denk geliyor. Tatil planlarını şimdiden şekillendirmek isteyenler Kurban bayramı ne zaman, hangi ay? sorusuna yanıt arıyor...


Son Güncellenme:
2026 yılı dini takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından netleşti. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. 30 gün sürecek olan oruç ibadetinin ardından Mart ayında Ramazan Bayramı idrak edilecek.  Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı süreci başlayacak. 

2026 Kurban Bayramı Takvimi

Kurban Bayramı ise 2026 yılında Mayıs ayının sonuna doğru kutlanacak. Bu bayramda Arife günü dahil 4,5 günlük bir resmi tatil süresi olacak.

Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım gün tatil)

1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

2026 Ramazan Bayramı Takvimi

Ramazan Bayramı, Mart ayının üçüncü haftasına denk geliyor. Arife günü yarım gün olmak üzere toplamda 3,5 günlük bir resmi tatil süreci bulunuyor.

Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün tatil)

1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.

Müslümanlar, bu mukaddes ayın manevi iklimine girmek için 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece yılın ilk sahuruna kalkacak ve 19 Şubat Perşembe günü ilk iftar ile birlikte oruç ibadetine başlayacaklar.
