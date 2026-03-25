Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 Kurban Bayramı tarihleri

Bayram Tatili 9 Gün Olur mu?

Vatandaşların en çok merak ettiği soru olan "9 günlük tatil" ihtimali, 2026 takviminde oldukça güçlü görünüyor:

Mevcut Durum: Bayramın 1. günü Çarşamba, son günü ise Cumartesi.

Senaryo: Eğer hükümet tarafından Pazartesi (25 Mayıs) ve Salı (26 Mayıs arife tam gün) idari izin kapsamına alınırsa, önceki hafta sonu ile birleşerek 9 günlük (23 Mayıs - 31 Mayıs) kesintisiz bir tatil imkanı doğabilir.

Karar Ne Zaman Çıkar? Bu tür idari izin kararları genellikle bayrama 1-2 hafta kala Kabine Toplantısı sonrasında netleşmektedir.