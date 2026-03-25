Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 Kurban Bayramı tarihleri

Ramazan Bayramı’nın bugün (25 Mart Çarşamba) sona ermesiyle birlikte, tatil planlarını yaz aylarına göre yapmak isteyenler için gözler yılın ikinci büyük buluşması olan 2026 Kurban Bayramı takvimine çevrildi. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 Kurban Bayramı tarihleri

Ekonomist
2026 yılında Kurban Bayramı, yaz mevsiminin tam ortasına denk gelerek tatilciler için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre merak edilen tarihler: 

2026 Kurban Bayramı Takvimi

Kurban Bayramı bu yıl Mayıs ayının sonunda başlayıp Haziran ayının başında devam edecek:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Bayram Tatili 9 Gün Olur mu?

Vatandaşların en çok merak ettiği soru olan "9 günlük tatil" ihtimali, 2026 takviminde oldukça güçlü görünüyor:

Mevcut Durum: Bayramın 1. günü Çarşamba, son günü ise Cumartesi.

Senaryo: Eğer hükümet tarafından Pazartesi (25 Mayıs) ve Salı (26 Mayıs arife tam gün) idari izin kapsamına alınırsa, önceki hafta sonu ile birleşerek 9 günlük (23 Mayıs - 31 Mayıs) kesintisiz bir tatil imkanı doğabilir.

Karar Ne Zaman Çıkar? Bu tür idari izin kararları genellikle bayrama 1-2 hafta kala Kabine Toplantısı sonrasında netleşmektedir.

Diğer Önemli Tarihler

2026 yılındaki diğer resmi tatilleri de planlarınıza dahil etmek isterseniz:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı (Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba

30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Perşembe
