KYK yurt başvuruları 2025 ne zaman? KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversitelerin ön lisans veya lisans bölümlerine yerleşme hakkı kazanan gençler, okullarının bulunduğu bölgedeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleşmek için başvuru yapacaklar. Her sene eğitim dönemi başlamadan önce alınan bu başvurular için gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı duyurulara çevrildi.

KYK YURT BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?

KYK'nın 2025-2026 yılı yurt başvuruları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakılarak bir tahmin yürütülebilir.

Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılmıştı. KYK yurt başvuruları da 20 Ağustos Salı günü başlamış ve 24 Ağustos günü son bulmuştu. 2024 KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinde açıklandı.

KYK 2024-2025 dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Ekim'de başlamış ve 13 Ekim'de bitmişti.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli İşlemleri

Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.



Güvence Bedeli:

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurda verecekleri zarar ihtimaline karşılık olarak Bakanlık tarafından tespit edilen güvence bedeli alınır.



Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli İşlemleri:

1. Bakanlığımıza bağlı yurtlarda sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında zorunlu yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden barındıkları süreler için ücret peşin alınır.

2. Güvence bedeli tutarı, Bakanlıkça tespit edilir. Süregelen öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı, yurtta kalan öğrencilere Bakanlık tarafından belirlenen süre sonuna kadar tamamlattırılır. Verilen süre içerisinde ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. Aynı öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değerlendirilir.

3. Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde zararı karşılaması için öğrenciye durumun tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün süre verilir. Öğrenci verilen süre içerisinde zararı ödemez ise söz konusu tutar güvence bedelinden tahsil edilerek öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. Güvence bedelini aşan kısım bulunması durumunda zarar genel hükümlere göre tahsil edilir.

4. Öğrencinin yurttan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları öğrencinin banka hesabına iade edilir.

5. Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerden son aya ait ücret alınmaz. Yurt ücretini yatırmış olanların ise yatırılan son ay yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencinin mirasçılarına iade edilir.



Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli Alınmayacak Öğrenciler

Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

1. Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

2. Gazi ve gazi çocukları,

3. Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

4. Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

5. Devlet koruması altında olanlar.