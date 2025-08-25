KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 KYK yurt başvuru tarihleri ve ücretleri belli mi?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversiteye yerleşen yüz binlerce öğrencinin gündeminde şimdi KYK (Gençlik ve Spor Bakanlığı) burs, kredi ve yurt başvuruları var. Öğrenciler, hem barınma hem de maddi ihtiyaçlarını karşılamak için GSB'den gelecek resmi duyuruları bekliyor.
KYK YURT BAŞVURULARI 2025-2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını açıklamasının ardından, üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan biri de KYK (Gençlik ve Spor Bakanlığı) yurt ve burs/kredi başvurularının tarihleri oldu.
KYK Yurt Başvuruları
Yurt başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz resmi bir takvim yayımlamadı. Ancak, önceki yıllardaki uygulamalara göre, yurt müracaatlarının Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Yurt başvuruları, burs/kredi başvurularından önce alınıyor.
KYK Burs ve Kredi Başvuruları
Burs ve kredi başvuruları ise, yurt başvurularından farklı bir takvimde gerçekleşiyor. Genellikle üniversiteler açıldıktan sonra, yani Ekim ayı civarında alınması bekleniyor. Burs ödemeleri, geriye dönük olarak toplu bir şekilde öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor.
KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
KYK DEVLET YURDU ÜCRETLERİ BELLİ Mİ?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da KYK (Gençlik ve Spor Bakanlığı) yurt ücretleri güncellenecek. Henüz yeni dönemin fiyatları açıklanmadı, ancak geçtiğimiz yılın ücretleri ve yurtlarda ücretsiz kalabilecek gruplar belli oldu.
2024 Yılı Yurt Ücretleri (2025 Fiyatları Henüz Belli Değil)
Geçtiğimiz akademik yıl için KYK yurt ücretleri, yurtların tipine göre farklılık gösteriyordu. En son geçerli olan fiyatlar şu şekildeydi:
1. Tip Yurtlar: 517,50 ₺
2. Tip Yurtlar: 607,50 ₺
3. Tip Yurtlar: 607,50 ₺
4. Tip Yurtlar: 720,00 ₺
5. Tip Yurtlar: 765,00 ₺
6. Tip Yurtlar: 855,00 ₺
KKTC Yurtları: 1.125,00 ₺
Kimler KYK Yurtlarında Ücretsiz Kalabilir?
Belirlenen kriterleri sağlayan bazı öğrenci grupları, bakanlık yurtlarında ücretsiz olarak barınma hakkına sahiptir. Bu gruplar şunlardır:
- Şehit eşi ve çocukları (çocuğu yoksa bekar kardeşleri)
- Gazi ve gazi çocukları
- Anne ve babası vefat etmiş yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler
- Lise ve dengi eğitimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak geçirenler
- Devlet koruması altında olanlar
KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ
KYK yurtları, farklı özelliklere sahip 6 ana tipe ayrılıyor. Yurt tipleri, oda büyüklüğü, kişi sayısı ve sunduğu imkanlara göre değişiklik gösteriyor. İşte KYK yurtlarının genel özellikleri:
1. VE 2. TİP YURTLAR
Bu yurtlar genellikle 6 ila 8 kişilik odalardan oluşur. Öğrencilerin temel barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanır. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilir.
3. VE 4. TİP YURTLAR
Bu tip yurtlarda odaların büyüklüğüne göre kişi sayısı 2 ila 4 arasında değişebilir. Odalarda çalışma masası ve buzdolabı gibi eşyalar bulunurken, banyo ve tuvaletler genellikle ortak kullanımdır.
5. VE 6. TİP YURTLAR
Bu yurtlar, en yüksek ücret ve depozitoya sahip olanlardır. Odalar 1, 2 veya 3 kişi kapasitelidir. En önemli özelliklerinden biri ise, tuvalet ve banyonun her odanın içinde yer almasıdır.