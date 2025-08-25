KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 KYK yurt başvuru tarihleri ve ücretleri belli mi?

KYK YURT BAŞVURULARI 2025-2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını açıklamasının ardından, üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan biri de KYK (Gençlik ve Spor Bakanlığı) yurt ve burs/kredi başvurularının tarihleri oldu.

KYK Yurt Başvuruları

Yurt başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz resmi bir takvim yayımlamadı. Ancak, önceki yıllardaki uygulamalara göre, yurt müracaatlarının Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Yurt başvuruları, burs/kredi başvurularından önce alınıyor.

KYK Burs ve Kredi Başvuruları

Burs ve kredi başvuruları ise, yurt başvurularından farklı bir takvimde gerçekleşiyor. Genellikle üniversiteler açıldıktan sonra, yani Ekim ayı civarında alınması bekleniyor. Burs ödemeleri, geriye dönük olarak toplu bir şekilde öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor.