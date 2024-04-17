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Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek için taslak hazırladı. Taslağa göre, lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte de KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak. Bakan Şimşek, dün X'ten paylaştığı mesajda "KDV oranlarında artış yapmadık. Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz" dedi.

17 Nisan 2024 | 09:33
Son Güncellenme: 17 Nisan 2024 | 09:48
Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, yaklaşık 41 bin mükellef, KDV oranı uyumsuzluğu yönünden denetlendi. Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edildi.

Ayrıca, bazı marketlerin de temizlik malzemesi sattıkları halde gıda malzemesi satmış gibi gösterdikleri belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık, istismarın önüne geçmek ve rekabet eşitliği sağlamak için Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı hazırladı.

Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanan taslağa göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 şeklinde hesaplayacak.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

Bakanlık yetkilileri, tebliğle yapılacak düzenlemeyle konuya açıklık getirileceğini, KDV oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını, düzenlemeyle gerek yanlış uygulamaların gerekse suiistimallerin önüne geçilmesinin amaçladığını belirtti.

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