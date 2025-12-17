Yılbaşı, çiçek piyasasını hareketlendirdi: Milyon dolarlık ihracat yapıldı

Yılbaşı nedeniyle çiçek sektöründe de haraketlilik yaşanıyor. Seralardan toplanan çiçekler önce paketleme tesislerinde ambalajlanıyor, ardından yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.
1 İlave siparişler hazırlanıyor
Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, yılbaşı sevkiyatlarında sona doğru geldiklerini ve ilave siparişleri hazırladıklarını söyledi.
2 "Yılbaşı için 12 milyon dolarlık kesme çiçek ihracatı gerçekleştirdik"
Yılmaz, yılbaşı için 12 milyon dolarlık kesme çiçek ihracatı gerçekleştirdiklerini de belirtti.
3 "En büyük pazarımız Hollanda"
İsmail Yılmaz, ""Yılbaşı için yaklaşık 72 milyon dal çiçek gönderimimiz oldu. En büyük pazarımız Hollanda." ifadelerini kullandı.
4 "35 ülkeye ihracat gerçekleştirdik"
Hollanda'nın dışında İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelere de önemli miktarda satış yaptıklarını ifade eden Yılmaz, bu dönemde 35 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.
5 Geçen yıla göre ihracat yüzde 15 arttı
Yılmaz, geçen yıla göre ihracatta yüzde 15'lik bir artış yakaladıklarını da bildirdi.
6 En çok talep görenler kırmızı renkli çiçekler
Yılmaz, yılbaşı için özellikle kırmızı renk çiçeklerin talep gördüğünü ifade etti.
7 Beyaz, bordo, mor renkli çiçekler de tercih ediliyor
İsmail Yılmaz, kırmızının dışında beyaz, bordo, mor renkteki çiçeklerin de tercih edildiğini kaydetti.
8 "Süs bitkilerinde en önemli ihracat ürünü karanfil"
Öte yandan Yılmaz, Türkiye'nin süs bitkilerinde en önemli ihracat ürününün karanfil olduğunu dile getirdi.
9 "En fazla karanfil gönderdik"
En çok üretimini ve ihracatını yaptıkları ürünün karanfil olduğunu belirten İsmail Yılmaz, yılbaşı için de en fazla karanfil gönderdiklerini söyledi.