ARA
DOLAR
42,72
0,07%
DOLAR
EURO
50,18
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
5968,82
1,00%
GRAM ALTIN
BIST 100
11291,21
-0,51%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Yılbaşı, çiçek piyasasını hareketlendirdi: Milyon dolarlık ihracat yapıldı

Yılbaşı, çiçek piyasasını hareketlendirdi: Milyon dolarlık ihracat yapıldı

Yılbaşı çiçek sektörünü canlandırırken, ihracat geçen yıla kıyasla yüzde 15 artış gösterdi. En çok ihracat ise Hollanda’ya yapıldı.


Yılbaşı, çiçek piyasasını hareketlendirdi: Milyon dolarlık ihracat yapıldı

Yılbaşı nedeniyle çiçek sektöründe de haraketlilik yaşanıyor. Seralardan toplanan çiçekler önce paketleme tesislerinde ambalajlanıyor, ardından yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

1 İlave siparişler hazırlanıyor

İlave siparişler hazırlanıyor

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, yılbaşı sevkiyatlarında sona doğru geldiklerini ve ilave siparişleri hazırladıklarını söyledi.

2 "Yılbaşı için 12 milyon dolarlık kesme çiçek ihracatı gerçekleştirdik"

"Yılbaşı için 12 milyon dolarlık kesme çiçek ihracatı gerçekleştirdik"

Yılmaz, yılbaşı için 12 milyon dolarlık kesme çiçek ihracatı gerçekleştirdiklerini de belirtti.

3 "En büyük pazarımız Hollanda"

"En büyük pazarımız Hollanda"

İsmail Yılmaz, ""Yılbaşı için yaklaşık 72 milyon dal çiçek gönderimimiz oldu. En büyük pazarımız Hollanda." ifadelerini kullandı.

4 "35 ülkeye ihracat gerçekleştirdik"

"35 ülkeye ihracat gerçekleştirdik"

Hollanda'nın dışında İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelere de önemli miktarda satış yaptıklarını ifade eden Yılmaz, bu dönemde 35 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

5 Geçen yıla göre ihracat yüzde 15 arttı

Geçen yıla göre ihracat yüzde 15 arttı

Yılmaz, geçen yıla göre ihracatta yüzde 15'lik bir artış yakaladıklarını da bildirdi.

6 En çok talep görenler kırmızı renkli çiçekler

En çok talep görenler kırmızı renkli çiçekler

Yılmaz, yılbaşı için özellikle kırmızı renk çiçeklerin talep gördüğünü ifade etti.

7 Beyaz, bordo, mor renkli çiçekler de tercih ediliyor

Beyaz, bordo, mor renkli çiçekler de tercih ediliyor

İsmail Yılmaz, kırmızının dışında beyaz, bordo, mor renkteki çiçeklerin de tercih edildiğini kaydetti.

8 "Süs bitkilerinde en önemli ihracat ürünü karanfil"

"Süs bitkilerinde en önemli ihracat ürünü karanfil"

Öte yandan Yılmaz, Türkiye'nin süs bitkilerinde en önemli ihracat ürününün karanfil olduğunu dile getirdi.

9 "En fazla karanfil gönderdik"

"En fazla karanfil gönderdik"

En çok üretimini ve ihracatını yaptıkları ürünün karanfil olduğunu belirten İsmail Yılmaz, yılbaşı için de en fazla karanfil gönderdiklerini söyledi.

10 "Hüsnüyusuf gibi çiçeklerden de satışlarımız oldu"

"Hüsnüyusuf gibi çiçeklerden de satışlarımız oldu"

Yılmaz, "Karanfilin yanında hüsnüyusuf gibi çiçeklerden de satışlarımız oldu." diye de ekledi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL