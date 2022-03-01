Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya karşı alınan ekonomik ve finansal yaptırımlara yenilerinin ekleneceğini belirtti. Le Maire, “Rusya’ya topyekûn ekonomik ve mali savaş açacağız” dedi. Rusya’dan ise bu sözlere tepki geldi ve Medvedev “ekonomik savaş gerçek savaşa dönebilir’ uyarısı yaptı.

RUSYA’YA TOPYEKÜN EKONOMİS SAVAŞ AÇACAĞIZ

Kamu yayıncısı France İnfo’ya konuşan Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rusya’ya yönelik alınacak yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya karşı alınan ekonomik ve finansal yaptırımlarının işe yaradığını belirten Le Maire, Avrupa Birliği’nin (AB) bu konuda kararlı duruş sergilediğini savunarak, “Rusya’ya topyekûn ekonomik ve mali savaş açacağız” dedi.

Le Maire, yaptırımların Rusya ekonomisini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus oligarkları zora sokacağına işaret ederek uygulamaya konulacak yaptırımların bedelini Rus toplumunun da ödeyeceğini söyledi.

YAPTIRIM LİSTESİNDE 488 OLİGARK VAR

AB yaptırım listesindeki Rus oligarkların sayısının 488 olduğu bilgisini paylaşan Le Maire, onların yanı sıra eş, çocuk ve emlak şirketlerinin hesaplarını da incelenmeye aldıklarını aktardı.

AB EKONOMİ BAKANLARI BİR ARAYA GELİYOR

Bakan Le Maire, bir dizi yeni yaptırımın daha masada olduğunu belirterek harekete geçmek için Avrupa Komisyonu’ndan çıkacak kararları beklediklerini ifade etti. Gerek duyulduğu takdirde Rusya’ya karşı ekonomik ve mali yaptırımların daha da güçlendirilmesi adına bugün G7 ülkeleri ile bir toplantı gerçekleşeceğini kaydeden Le Maire, yarın ise yaptırımların hayata geçirilmesine ilişkin AB ülkelerinin ekonomi bakanlarıyla bir araya geleceklerini aktardı.

YAPTIRIMLAR HIZLI VE SERT UYGULANMALI

Le Maire, Rusya’ya karşı yaptırımlarının “hızlı ve sert” uygulanması gerektiğine dikkati çekerek Rus rublesinin yüzde 30 değer kaybettiğini ve Rus döviz rezervlerinin erimeye başladığını dile getirdi. Fransa Ekonomi Bakanı “Rusya ekonomisinin çöküşünü sağlayacağız.” ifadesini kullanarak yaptırımların Rusya’nın Ukrayna’ya karşı daha iyi niyetler ortaya koyduğu ana kadar süreceğine işaret etti.

ABD ve Avrupa birlikte dünyanın açık ara en güçlü ekonomik ve finansal kıtasıdır.” diyen Le Maire, yaptırımlar kapsamında Rusya’da faaliyetleri bulunan Total Enerji ve Fransız enerji şirketi Engie’nin yöneticileri ile görüşeceğini belirtti.

‘EKONOMİK SAVAŞ GERÇEK SAVAŞA DÖNEBİLİR’

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise Fransa’nın Rusya’ya yönelik “ekonomik savaş başlattık” açıklamasına tepki göstererek, “İnsanlık tarihinde, ekonomik savaşlar çoğu zaman gerçek savaşlara dönüşmüştür.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın eski devlet başkanlarından da olan Medvedev, Twitter’da yaptığı paylaşımda, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire’nin Rusya’ya karşı ekonomik savaş başlattıklarına yönelik açıklamaları ile ilgili eleştirilerde bulundu. Yetkililerin söyledikleri cümlelere dikkat etmesi gerektiğini belirten Medvedev, “Bugün bir Fransız bakan ‘Rusya’ya karşı savaş açtıklarını’ söylemiş. Beyler söylediklerinize dikkat edin! Ve unutmayın ki insanlık tarihinde, ekonomik savaşlar çoğu zaman gerçek savaşlara dönüşmüştür.” ifadelerini kullandı.

Rus varlıklarından çıkış kısıtlanacak

Öte yandan, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de ülkesine yönelik yaptırımları değerlendirmek üzere hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımcıların siyasi nedenlerden ötürü adımlar atmak zorunda kaldığını belirten Mişustin, “İş dünyasına dengeli kararlar alma imkanı sağlamak amacıyla Rus varlıklarından çekilmeye geçici kısıtlamalar getirilmesine ilişkin bir başkanlık kararnamesi hazırlandı.” dedi.

Mişustin, yaptırımlara karşı ithalat ikamesine yönelik adımların önem kazandığına işaret ederek,”Bu alanda faaliyet gösteren şirketlere de ilave destek verilecek. ABD ve Avrupa Birliği, yaptırım baskısını artırarak doğrudan Rus vatandaşlarını hedef alıyor.” diye konuştu.

Rusya’nın yaptırımlar nedeniyle zorluklar yaşadığını belirten Mişustin, yaptırıma uğrayan şirketler ve bu şirketlerle birlikte çalışan Ruslara yönelik desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.