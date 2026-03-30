  • Mart enflasyon beklentisi nedir? 2026 Mart ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından her ayın başında paylaşılan tüketici fiyat endeksi verileri için geri sayım sürerken, bugün (30 Mart 2026 Pazartesi) itibarıyla ekonomistlerin beklentileri ve resmi açıklama takvimi netleşti. Peki Mart enflasyon beklentisi nedir? 2026 Mart ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca emekli, memur, kiracı ve ev sahibinin kilitlendiği Mart 2026 enflasyon verileri için geri sayım devam ediyor. Bugün 30 Mart 2026 Pazartesi ve resmi açıklama için önümüzde sadece birkaç gün kaldı. 

Mart Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini her zamanki takvimine uygun olarak şu tarihte paylaşacak:

Tarih: 3 Nisan 2026, Cuma

Saat: 10:00

 

Ekonomistlerin Beklenti Anketi Sonuçları

Piyasa profesyonelleri ve ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen anketlerde Mart ayı için yukarı yönlü bir seyir öngörülüyor. 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan son ankete göre:

Aylık Beklenti: Ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisi ortalama %2,35 ile %2,45 bandında şekillendi.

Yıllık Beklenti: Yıllık enflasyonun %31,45 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Yıl Sonu Tahmini: 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki aya göre yükselerek %25,38 ile %25,80 seviyelerine ulaştı.

 

 Emekli ve Memur Zammı İçin Kritik Veri

Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşen toplam enflasyon (%7,95) üzerine eklenecek olan Mart verisi, Temmuz ayında yapılacak zam oranının yüzde 50'sini (ilk 3 ayı) netleştirmiş olacak.

Şu ana kadar (2 aylık veriyle) memur ve emekliler için %7,95'lik bir enflasyon farkı oluşmuş durumda.

Mart verisinin beklentiler doğrultusunda (%2,35 civarı) gelmesi halinde, 3 aylık toplam enflasyon farkının %10'u aşması bekleniyor.

 

 Nisan 2026 Kira Artış Oranı

3 Nisan Cuma günü açıklanacak olan veriler, aynı zamanda Nisan ayı içerisinde sözleşmesi yenilenecek olan kiracıların tavan zam oranını belirleyecek.

Mevcut Durum: Mart ayında kira artış tavanı (12 aylık TÜFE ortalaması) %33,39 olarak uygulanmıştı.

Nisan Tahmini: Enflasyondaki seyirle birlikte bu oranın nisan ayında da %33-34 bandında kalması öngörülüyor.
