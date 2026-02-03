ARA
  Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Gözler 2026 mazot ve gübre desteği ödemelerinde

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Gözler 2026 mazot ve gübre desteği ödemelerinde

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 yılı tarımsal destekleme takvimi, üreticiler tarafından yakından takip ediliyor. Gözler 2026 mazot ve gübre desteği ödemelerinde. Peki Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?


Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Gözler 2026 mazot ve gübre desteği ödemelerinde

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ocak ayı sonunda gerçekleştirilen 1 milyar 623 milyon TL'lik dev destek paketinin ardından, üreticilerin odağı tamamen Temel Destek (mazot ve gübre) ödemelerine kaydı. Bakan İbrahim Yumaklı’nın açıkladığı son ödemeler ağırlıklı olarak hayvancılık ve kırsal kalkınma odaklıyken, milyonlarca bitkisel üretim yapan çiftçi şimdi mazot ve gübre desteği için takvimin netleşmesini bekliyor.

Henüz Bakanlık tarafından mazot ve gübre desteği için spesifik bir gün açıklanmamış olsa da, sürecin Şubat ayı sonu veya Mart ayı başında netleşmesi bekleniyor. Ödemeler, geçmiş yıllarda olduğu gibi çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılacaktır. 

Ocak Ayında Yapılan Desteklerin Detayları

Bakanlığın son yaptığı 1 milyar 623 milyon liralık ödeme şu kalemlerden oluşmuştur:

Arıcılık Desteği: 1 milyar 364 milyon 458 bin TL

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 174 milyon 132 bin TL

Küçükbaş Hayvancılık Desteği: 44 milyon 102 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları: 37 milyon 916 bin TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 2 milyon 959 bin TL

Sorgulama ve Erişim Yöntemleri

Çiftçiler, adlarına yatan veya yatacak olan destekleme tutarlarını şu şekilde kontrol edebilir:

e-Devlet Üzerinden: "Tarım ve Orman Bakanlığı / Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kayıtlı Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama" ekranından.

Ziraat Bankası: "Çiftçi Destekleme Ödemeleri" menüsü veya mobil bankacılık aracılığıyla bakiye takibi yapılabilir.
