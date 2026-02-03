Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Gözler 2026 mazot ve gübre desteği ödemelerinde

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ocak ayı sonunda gerçekleştirilen 1 milyar 623 milyon TL'lik dev destek paketinin ardından, üreticilerin odağı tamamen Temel Destek (mazot ve gübre) ödemelerine kaydı. Bakan İbrahim Yumaklı’nın açıkladığı son ödemeler ağırlıklı olarak hayvancılık ve kırsal kalkınma odaklıyken, milyonlarca bitkisel üretim yapan çiftçi şimdi mazot ve gübre desteği için takvimin netleşmesini bekliyor.
Henüz Bakanlık tarafından mazot ve gübre desteği için spesifik bir gün açıklanmamış olsa da, sürecin Şubat ayı sonu veya Mart ayı başında netleşmesi bekleniyor. Ödemeler, geçmiş yıllarda olduğu gibi çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılacaktır.
Ocak Ayında Yapılan Desteklerin Detayları
Bakanlığın son yaptığı 1 milyar 623 milyon liralık ödeme şu kalemlerden oluşmuştur:
Arıcılık Desteği: 1 milyar 364 milyon 458 bin TL
Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 174 milyon 132 bin TL
Küçükbaş Hayvancılık Desteği: 44 milyon 102 bin TL
Kırsal Kalkınma Yatırımları: 37 milyon 916 bin TL
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 2 milyon 959 bin TL
Sorgulama ve Erişim Yöntemleri
Çiftçiler, adlarına yatan veya yatacak olan destekleme tutarlarını şu şekilde kontrol edebilir:
e-Devlet Üzerinden: "Tarım ve Orman Bakanlığı / Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kayıtlı Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama" ekranından.
Ziraat Bankası: "Çiftçi Destekleme Ödemeleri" menüsü veya mobil bankacılık aracılığıyla bakiye takibi yapılabilir.