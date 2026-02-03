TYP okul temizlik başvuruları ne zaman? Gözler 2026 İŞKUR TYP başvurularında

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okullarda temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen TYP (veya yeni adıyla İşgücü Uyum Programı - İUP) başvuruları yeniden hareketlendi.
2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, okulların temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacını karşılayan İŞKUR TYP (Toplum Yararına Program) başvuruları Şubat 2026 itibarıyla pek çok ilde eş zamanlı olarak başladı.
Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvurular fiziksel olarak İŞKUR şubelerinden yapılabileceği gibi, en hızlı yöntem İŞKUR e-Şube üzerinden online işlemlerdir:
İŞKUR Portalı'na giriş yapın: Bireysel kullanıcı adı veya e-Devlet şifrenizle sisteme dahil olun.
Arama Ekranına Gidin: "Online İşlemler" menüsünden "İşsizlik Sigortası" ve ardından "TYP Arama ve Başvuru" sekmesine tıklayın.
Filtreleme Yapın: Sadece "Uygulama Alanı" kısmından "MEB Temizlik" veya "MEB Güvenlik" seçeneklerini belirleyerek kendi ilinizdeki aktif ilanları listeleyebilirsiniz.
Onaylayın: Uygun ilanı bulduğunuzda şartları okuyup "Başvur" butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.
TYP Başvuru Şartları 2026
Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için şu ana kriterleri sağlaması gerekmektedir:
Yaş ve Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
Sigortalılık Durumu: İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak; başvuru ve program süresince sigortalı bir işte çalışmıyor olmak.
Hane Gelir Sınırı: Aynı adreste ikamet edenlerin toplam geliri, net asgari ücretin 1,5 katını (2026 yılı için belirlenen güncel tutar) aşmamalıdır.
Emeklilik: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya malullük aylığı almıyor olmak.