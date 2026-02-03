TYP okul temizlik başvuruları ne zaman? Gözler 2026 İŞKUR TYP başvurularında

TYP Başvuru Şartları 2026

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için şu ana kriterleri sağlaması gerekmektedir:

Yaş ve Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

Sigortalılık Durumu: İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak; başvuru ve program süresince sigortalı bir işte çalışmıyor olmak.

Hane Gelir Sınırı: Aynı adreste ikamet edenlerin toplam geliri, net asgari ücretin 1,5 katını (2026 yılı için belirlenen güncel tutar) aşmamalıdır.

Emeklilik: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya malullük aylığı almıyor olmak.