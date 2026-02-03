EKPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? EKPSS başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, binlerce engelli memur adayının beklediği 2026-EKPSS süreci yarın itibarıyla resmen başlıyor. İki yılda bir düzenlenen ve sonuçları dört yıl boyunca geçerli olan bu sınav için başvuru ve uygulama tarihleri netleşti.
EKPSS Başvuru ve Sınav Takvimi
Başvuru Başlangıç: 4 Şubat 2026
Başvuru Bitiş: 24 Şubat 2026
Geç Başvuru Günleri: 3 – 4 Mart 2026
Sınav Tarihi: 19 Nisan 2026
Sonuçların İlanı: 14 Mayıs 2026
Başvuru Detayları
Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar, 3-4 Mart tarihlerindeki geç başvuru döneminde işlemlerini tamamlayabilecekler; ancak bu dönemde sınav ücretinin belirli bir oranda artırımlı ödeneceği unutulmamalıdır.
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, aldıkları puanlarla 4 yıl boyunca yapılacak tüm engelli memur alımı tercihlerinde yer alabilecekler.