Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile birlikte, binlerce engelli memur adayının beklediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tarihleri netlik kazandı. Peki EKPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? EKPSS başvuru tarihleri


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, binlerce engelli memur adayının beklediği 2026-EKPSS süreci yarın itibarıyla resmen başlıyor. İki yılda bir düzenlenen ve sonuçları dört yıl boyunca geçerli olan bu sınav için başvuru ve uygulama tarihleri netleşti.

EKPSS Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvuru Başlangıç: 4 Şubat 2026

Başvuru Bitiş: 24 Şubat 2026

Geç Başvuru Günleri: 3 – 4 Mart 2026

Sınav Tarihi: 19 Nisan 2026

Sonuçların İlanı: 14 Mayıs 2026

 

Başvuru Detayları

Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar, 3-4 Mart tarihlerindeki geç başvuru döneminde işlemlerini tamamlayabilecekler; ancak bu dönemde sınav ücretinin belirli bir oranda artırımlı ödeneceği unutulmamalıdır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, aldıkları puanlarla 4 yıl boyunca yapılacak tüm engelli memur alımı tercihlerinde yer alabilecekler.
