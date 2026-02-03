EKPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? EKPSS başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, binlerce engelli memur adayının beklediği 2026-EKPSS süreci yarın itibarıyla resmen başlıyor. İki yılda bir düzenlenen ve sonuçları dört yıl boyunca geçerli olan bu sınav için başvuru ve uygulama tarihleri netleşti.