Fast food devi McDonald’s, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Rusya’dan çekilmiş ve buradaki 800’den fazla restoranını Rus iş insanı Alexander Govor’a satmıştı. İlk 15 restoran bugün (12 Haziran’da) açıldı. Ağın genel müdürü Oleg Paroev 13 Haziran Pazartesi günü 50 restoranın daha çalışmaya devam edeceğini söyledi. Şirket, haftada 50 ila 100 satış noktası açmayı planlıyor.



Rus McDonald’s’ının logosu daha önce açıklanmıştı. İsmi de bugün belli oldu: “Vkusno & tochka”

Yeni isim “Lezzetli ve bu kadar” olarak tercüme ediliyor.

Restoranlardan McDonald’s’ın klasik altın kemerleri gitti. Yeni logo müşterilerin alıştığı ürün ve hizmet kalitesini simgeleyen yeşil fon üzerindeki iki sarı çubuk (patates kızartması) ve bir sarı-turuncu daireden (burger) oluşuyor.

Yeni sahiplerin müşterilerin çok fazla farklılık görmemesini umuyor. Açılış için 32 yıl önce Moskova’daki ilk McDonald’s’ şubesinin açıldığı Puşkin Meydanı’ndaki amiral gemisi restoranda bir basın toplantısı düzenlendi.

“Vkusno & tochka” CEO’su Oleg Paroyev, “Amacımız, misafirlerimizin kalite veya ambiyans açısından bir fark görmemesidir” dedi. Sloganları ise “İsim değişir, aşk kalır.” Yeni şirket, burgerlerin bileşiminin değişmediğini ve McDonald’s ekipmanının kaldığını söylüyor.

MENÜ DEĞİŞİYOR

Paroev ilk aşamada önceden bilinen menülerin hepsinin mevcut olmayacağını da sözlerine ekledi ve bu durumu lojistik ve paketleme güçlükleriyle ilgili sorunlara bağladı. McDonald’s markasıyla güçlü bağı nedeniyle restoranın menüsünde Big Mac burgerleri ve McFlurry dondurması olmayacak. Ancak Paroev yerlerinde yakında yeni ürünlerin geleceğini söyledi.