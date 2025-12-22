Memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre zam oranları

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2026 yılı Ocak ayında yapılacak maaş zamları için artık sadece tek bir veri kaldı. Şu anki tabloda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için kesinleşen rakamlar tahmini bir görünüm sunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı verilerini açıklamasıyla birlikte, 2026 Ocak ayı için yapılacak maaş düzenlemelerinin iskeleti oluştu. Paylaştığınız veriler ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı netleşirken; memur ve memur emeklileri için de toplu sözleşme zammıyla birlikte kümülatif artış rekor seviyelere yaklaştı.
İşte Kasım ayı verileri sonrası netleşen 2026 Ocak maaş tablosu ve beklentiler:
Kesinleşen 5 Aylık Enflasyon Tablosu
Kasım ayı enflasyonunun %0,87 olarak gerçekleşmesiyle birlikte kümülatif toplamlar şu şekilde şekillendi:
5 Aylık Toplam Enflasyon: %11,21 (SSK ve Bağ-Kur emeklisi için şimdiden hak edilen zam).
Yıllık Enflasyon (Kasım): %31,07.
Beklenen Aralık Enflasyonu: Piyasa beklentileri Aralık ayı için %1,0 ile %1,5 arasında bir artış öngörüyor. Bu durum, 6 aylık toplam zammın %12,50 - %13,50 bandında tamamlanabileceğini gösteriyor.
Memur ve Memur Emeklisi Maaşları
Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği SSK emeklilerinden farklı bir hesaplamaya tabi tutuluyor.
Kümülatif Zam Oranı: %17,57 (Enflasyon farkı + %11 toplu sözleşme zammı).
Ek Destek: 1.000 TL taban aylık artışı.
En Düşük Memur Maaşı: 43.726 TL'den 60.366 TL seviyesine çıkması hesaplanıyor.
En Düşük Memur Emeklisi: 27.651 TL civarında bir maaş öngörülüyor.
En Düşük Emekli Maaşı (Taban Maaş) Senaryoları
Şu an 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı için iki farklı hesaplama gündemde:
|Durum
|Hesaplanan Yeni Maaş
|Açıklama
|Sadece Enflasyon Zammı (%11,21)
|18.773 TL
|Sadece Kasım verisine göre yapılan artış.
|Beklenen Aralık Verisi Dahil
|~19.100 - 19.300 TL
|6 aylık tahmini enflasyon farkı eklendiğinde.
|Hükümet Düzenlemesi (Refah Payı)
|20.000 TL
|Ankara kulislerinde konuşulan yuvarlanmış "taban maaş" hedefi.
TÜİK Aralık enflasyon verileri de 5 Ocak 2025 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacak. Böylece maaş zamlarında kesin tutarlar da netleşecek.