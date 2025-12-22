Memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre zam oranları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı verilerini açıklamasıyla birlikte, 2026 Ocak ayı için yapılacak maaş düzenlemelerinin iskeleti oluştu. Paylaştığınız veriler ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı netleşirken; memur ve memur emeklileri için de toplu sözleşme zammıyla birlikte kümülatif artış rekor seviyelere yaklaştı.

İşte Kasım ayı verileri sonrası netleşen 2026 Ocak maaş tablosu ve beklentiler:

Kesinleşen 5 Aylık Enflasyon Tablosu

Kasım ayı enflasyonunun %0,87 olarak gerçekleşmesiyle birlikte kümülatif toplamlar şu şekilde şekillendi:

5 Aylık Toplam Enflasyon: %11,21 (SSK ve Bağ-Kur emeklisi için şimdiden hak edilen zam).

Yıllık Enflasyon (Kasım): %31,07.

Beklenen Aralık Enflasyonu: Piyasa beklentileri Aralık ayı için %1,0 ile %1,5 arasında bir artış öngörüyor. Bu durum, 6 aylık toplam zammın %12,50 - %13,50 bandında tamamlanabileceğini gösteriyor.