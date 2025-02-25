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Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi ne oldu?

TCBM’nin yayınladığı "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne göre şubatta, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 25,3'e, reel sektör için yüzde 41,9'a geriledi. Ancak hane halkı için beklenti yüzde 59,2'ye yükseldi.

25 Şubat 2025 | 10:59
Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi ne oldu?

TCMB, Şubat 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hane halkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, şubatta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 ve reel sektör için 1,9 puan düşerek yüzde 41,9'a gerilerken, hane halkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 2,5 puan azalarak, yüzde 28,3 oldu. AA

 

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24 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?
ASELSAN'dan 96,9 milyon avroluk sözleşme
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var (24 Şubat)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 3 şirket
Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
CCOLA, ENKA, SASA, TOASO, AEFES... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK duyurdu: Olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başladı
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