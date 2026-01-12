Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak Merkez Bankası faiz toplantısı

2026 yılının ekonomi yol haritasını belirleyecek olan ilk faiz kararı için Merkez Bankası bir araya gelmeye hazırlanıyor. Yılın bu ilk toplantısı, hem döviz kurları hem de iç piyasadaki likidite dengeleri açısından yatırımcıların odağında yer alıyor.
1 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına dair takvim ve beklentiler şu şekildedir:
TCMB Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?
Toplantı Tarihi: 22 Ocak 2026, Perşembe
Karar Açıklama Saati: 14:00
Karar Metni: Faiz oranıyla birlikte, bankanın enflasyon hedefleri ve sıkılaşma/gevşeme adımlarına dair sinyaller içeren karar metni de aynı saatte kamuoyuyla paylaşılacak.
2 Piyasa Beklentileri ve Gündem
Yeni Yılın İlk Sinyali: 2025 yılının son çeyreğinde izlenen para politikasının, 2026'nın ilk ayında nasıl bir ivme kazanacağı bu toplantıyla netleşecek. Piyasa analistleri, bankanın enflasyon görünümündeki iyileşme hızına göre faizlerin sabit tutulması veya kademeli bir indirim sürecine girilmesi ihtimallerini değerlendiriyor.
Enflasyon Raporu Bağlantısı: Ocak ayı toplantısı, aynı zamanda Şubat ayında yayımlanacak olan yılın ilk Enflasyon Raporu öncesinde bankanın duruşunu göstermesi açısından kritik bir öneme sahip.