Sanayicinin binlerce ton atığı ekonomiye kazandırılıyor

Mehmet Aydın ayrıca, "Diğer OSB'lerden 15 civarında bir sanayi kuruluşunun ambalaj atığını alıyoruz. Bize göre fevkalade iyi gidiyor. Önümüzdeki süreçte yaptığımız değerlendirmelerde, sanayi kuruluşlarımızın iş potansiyeli arttığından bu yapıyla ortaklarımıza bu hizmeti vermekte zorlanacağımızı öngörüyoruz.

Şu anda ikinci yatırım planımızı yaptık, gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Öyle zannediyorum ki 2026 yılında bugünkü tesisimizin daha gelişmişini, birtakım ilave ekipmanlarla yatırımını yaparak, ortaklarımıza daha hızlı, daha ekonomik, daha güçlü hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini de kullandı.