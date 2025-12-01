ARA
Sanayicinin binlerce ton atığı ekonomiye kazandırılıyor

Bursa’nın Gürsu ilçesinde Yeşil Çevre Arıtma Tesisi içinde faaliyet gösteren merkezde, her ay 1500 ton katı atık geri dönüştürülerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.


Sanayicinin binlerce ton atığı ekonomiye kazandırılıyor

Bursa’da 2006’dan bu yana hizmet veren Yeşil Çevre Arıtma Tesisi, geçen yıl bünyesine eklenen merkezle sanayi kuruluşlarından gelen katı atıkları geri dönüştürmeye başladı.

1 Katı atıklar geri dönüştürülüyor

Katı atıklar geri dönüştürülüyor

Bursa Valiliği, kentin doğu bölgesindeki sanayiciler ve yerel belediyelerin ortaklaşa kararıyla kurulan arıtma tesisi katı atıkların geri dönüştürülmesi için de çalışıyor.

2 400 ton kapasiteli merkez kuruldu

400 ton kapasiteli merkez kuruldu

Tesis bünyesinde sanayicilerin ambalaj atıklarını toplamak için geçen yıl aylık 400 ton kapasiteli merkez kuruldu.

3 Aylık kapasite 1500 tona çıkarıldı

Aylık kapasite 1500 tona çıkarıldı

İlerleyen zamanlarda kentteki diğer firmaların da ekonomik değeri olan atıklarının toplandığı tesisin kapasitesi aylık 1500 tona çıkarıldı.

4 Yaklaşık 10 bin ton atık ekonomiye kazandırıldı

Yaklaşık 10 bin ton atık ekonomiye kazandırıldı

Bir yılda yaklaşık 10 bin ton kağıt, plastik ve iplik atığı ayrıştırılarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı.

5 İşletmenin kapasitesi artırılacak

İşletmenin kapasitesi artırılacak

Firmaların ihtiyaçlarına yetişemeyen işletmenin kapasitesinin artırılması için proje hazırlandı.

6 Aylık 3 bin ton atığın geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor

Aylık 3 bin ton atığın geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor

Gelecek yıldan itibaren aylık 3 bin ton geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

7 Bursa'da birçok noktada çevre danışmanlığı hizmeti de veriliyor

Bursa'da birçok noktada çevre danışmanlığı hizmeti de veriliyor

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, Bursa'da çevre sorunlarının çözümüne ilişkin birçok noktada su arıtma ve çevre danışmanlığı gibi hizmetler verdiklerini söyledi.

8 Birçok kişiye istihdam sağlandı

Birçok kişiye istihdam sağlandı

Tesis bünyesinde geçen yıl katı atık geri dönüşüm merkezi oluşturduklarını anlatan Aydın, işletmede birçok kişiye de istihdam sağladıklarını kaydetti.

9 "Türkiye'de bu ölçekte çok örnek bir tesis"

"Türkiye'de bu ölçekte çok örnek bir tesis"

Aydın, 22 kişinin bu alanda istihdam edildiğini belirterek, "Bu işin alt yapısıyla ilgili ekip, ekipman, araç gereç ne gerekiyorsa bunları aldık. İçinde bulunduğumuz alan toplam 11 bin metrekare, bunun 3 bin metrekaresi kapalı alan. Bursa'mızda, belki de Türkiye'de bu ölçekte çok örnek bir tesis. Burada ortaklarımıza bu hizmeti veriyoruz. Ekonomik değerlerine göre ambalaj atıklarını satın alıyoruz." dedi.

10 "Tesisi kurduğumuz yıl aylık 400 ton kapasitemiz mevcuttu"

"Tesisi kurduğumuz yıl aylık 400 ton kapasitemiz mevcuttu"

Kentte birçok sanayiciye hizmet verdiklerini vurgulayan Aydın, "Tesisi kurduğumuz yıl aylık 400 ton kapasitemiz mevcuttu. Bugün geldiğimiz noktada aylık 1500 tona ulaştık. 2026'da bu kapasiteyi aylık 3 bin tonlara çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu sağlayabileceğimizi öngörüyoruz, yatırımlarımızı da zaten bunu karşılayacak şekilde devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

11 "Ambalaj atığı da alıyoruz"

"Ambalaj atığı da alıyoruz"

Mehmet Aydın, 85 sanayici ortaklarının ambalaj atığını aldıklarını da dile getirdi.

 

12 "Şu anda ikinci yatırım planımızı yaptık"

"Şu anda ikinci yatırım planımızı yaptık"

Mehmet Aydın ayrıca, "Diğer OSB'lerden 15 civarında bir sanayi kuruluşunun ambalaj atığını alıyoruz. Bize göre fevkalade iyi gidiyor. Önümüzdeki süreçte yaptığımız değerlendirmelerde, sanayi kuruluşlarımızın iş potansiyeli arttığından bu yapıyla ortaklarımıza bu hizmeti vermekte zorlanacağımızı öngörüyoruz. 

Şu anda ikinci yatırım planımızı yaptık, gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Öyle zannediyorum ki 2026 yılında bugünkü tesisimizin daha gelişmişini, birtakım ilave ekipmanlarla yatırımını yaparak, ortaklarımıza daha hızlı, daha ekonomik, daha güçlü hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini de kullandı.

 
