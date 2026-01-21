Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler yılın ilk faiz kararında

Ekonomi dünyasının kilitlendiği 22 Ocak 2026 tarihli faiz kararı öncesinde, piyasaların nabzını tutan AA Finans beklenti anketi sonuçları netleşti. 46 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen anket, Merkez Bankası'nın yeni yılın ilk toplantısında "faiz indirimi" rotasını sürdüreceğine dair güçlü bir konsensüs olduğunu ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre piyasanın genel beklentisi, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,50 seviyesine çekilmesi yönünde. Geçtiğimiz yılın son ayında da 150 baz puanlık bir indirime gidilerek faizler yüzde 38'e düşürülmüştü. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu (42 kişi), Merkez Bankası'nın bu tempoyu koruyacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin 2026 Ocak Ayı ve Yıl Sonu Beklentileri

En Düşük Tahmin: Politika faizinin 100 baz puan indirilmesi.

En Yüksek Tahmin: Politika faizinin 200 baz puan indirilmesi.

Yıl Sonu Tahmini: Ekonomistlerin 2026 yıl sonu için politika faizi beklentisi medyanı yüzde 28 seviyesinde oluştu. Bu durum, yıl geneline yayılacak kademeli bir indirim sürecinin beklendiğine işaret ediyor.

Piyasalarda oluşan bu %36,50'lik medyan beklenti, yarın saat 14.00'te açıklanacak kararın ardından dolar/TL ve borsa üzerindeki hareketliliğin ana belirleyicisi olacak. Beklentinin üzerinde veya altında gelecek sürpriz bir rakam, piyasalarda oynaklığı artırabilir.