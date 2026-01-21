ARA
  Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler yılın ilk faiz kararında

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler yılın ilk faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2026 dönemi için açıklanacak olan faiz kararı, piyasalarda yılın geri kalanına dair enflasyon ve kur beklentilerini şekillendirecek en önemli veri olarak görülüyor. Banka, yatırımcıların merakla beklediği takvimi önceden ilan etmişti. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?


Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler yılın ilk faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 2026 yılının ilk faiz kararını vermek üzere toplanıyor. Yatırımcıların ve vatandaşların heyecanla beklediği Ocak ayı PPK toplantısı, piyasaların yeni yıla dair yol haritasını çizmesi bakımından büyük önem taşıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yayımlanan takvime göre, Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı yarın, yani 22 Ocak 2026 Perşembe günü açıklanacak. Kurulun aldığı karar ve toplantı özeti aynı gün saat 14.00'te eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Ekonomi dünyasının kilitlendiği 22 Ocak 2026 tarihli faiz kararı öncesinde, piyasaların nabzını tutan AA Finans beklenti anketi sonuçları netleşti. 46 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen anket, Merkez Bankası'nın yeni yılın ilk toplantısında "faiz indirimi" rotasını sürdüreceğine dair güçlü bir konsensüs olduğunu ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre piyasanın genel beklentisi, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,50 seviyesine çekilmesi yönünde. Geçtiğimiz yılın son ayında da 150 baz puanlık bir indirime gidilerek faizler yüzde 38'e düşürülmüştü. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu (42 kişi), Merkez Bankası'nın bu tempoyu koruyacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin 2026 Ocak Ayı ve Yıl Sonu Beklentileri

En Düşük Tahmin: Politika faizinin 100 baz puan indirilmesi.

En Yüksek Tahmin: Politika faizinin 200 baz puan indirilmesi.

Yıl Sonu Tahmini: Ekonomistlerin 2026 yıl sonu için politika faizi beklentisi medyanı yüzde 28 seviyesinde oluştu. Bu durum, yıl geneline yayılacak kademeli bir indirim sürecinin beklendiğine işaret ediyor.

Piyasalarda oluşan bu %36,50'lik medyan beklenti, yarın saat 14.00'te açıklanacak kararın ardından dolar/TL ve borsa üzerindeki hareketliliğin ana belirleyicisi olacak. Beklentinin üzerinde veya altında gelecek sürpriz bir rakam, piyasalarda oynaklığı artırabilir.

2026 TCMB Faiz Kararı Toplantı Takvimi

2026 TCMB Faiz Kararı Toplantı Takvimi

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026
