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Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımları

Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4’ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verildi.

06 Nisan 2024 | 07:16
Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yakın zamanda sonlandırmayı planlıyor.

TCMB'nin makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyurusunda, TCMB'nin, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam ettiği belirtildi.

Duyuruda, "Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında; menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır." denildi.

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