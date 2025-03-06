Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 28 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 941 milyon dolar düşüşle 94 milyar 757 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Şubat'ta 97 milyar 698 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 638 milyon dolar azalışla 72 milyar 297 milyon dolardan 70 milyar 659 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 578 milyon dolar azalışla 169 milyar 995 milyon dolardan 165 milyar 417 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|29.12.2023
|48.231
|92.830
|141.061
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|01.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|27.12.2024
|64.319
|90.738
|155.057
|03.01.2025
|65.345
|92.588
|157.933
|10.01.2025
|66.021
|94.426
|160.447
|17.01.2025
|66.511
|96.791
|163.303
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|07.02.2025
|70.563
|96.929
|167.492
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|21.02.2025
|72.297
|97.698
|169.995
|28.02.2025
|70.659
|94.757
|165.417