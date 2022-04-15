Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), yayımladığı ihracat genelgesi kapsamında ihracatçıların TCMB’ye yapacağı döviz satışında oran pazartesiden itibaren yüzde 40 olacak. Ayrıca turizmciler döviz kazancını satması durumunda yüzde 40’ı TCMB tarafından alınacak. Alınan kararlar şöyle:

İhracatçıların TCMB’ye yapacağı döviz satışında oran pazartesiden itibaren yüzde 40 olacak

TCMB, yayımladığı ihracat genelgesi kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarına ilişkin ayrıntıları düzenledi.

Buna göre, 18 Mart Pazartesi tarihinden itibaren İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) veya Döviz Alım Belgesi’ne (DAB) bağlanan ihracat bedellerinin en az yüzde 40’ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacak.

Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki

hesabına aktarılacak.

Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecek.

Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkün olacak.

Genelgeye göre, dövizin yurt dışından geldiğinin tespiti kaydıyla, dışarıda yerleşik gerçek veya tüzel kişiler adına açılan döviz tevdiat hesaplarından ihracatçının hesabına transfer edilen bedeller bankalarca ihracat bedeli olarak kabul edilebilecek.

Yurt dışında yerleşik kişiler adına açılan döviz tevdiat hesaplarına, Türkiye’deki ithalatçı firmaca ödenen ithalat bedelinin, hesap sahibince verilen vekâletname çerçevesinde Türkiye’deki ithalatçı firma veya üçüncü kişilerce ihracat bedelinin kabulünde kullanılması mümkün olmayacak.

Yurt dışında taahhüt faaliyetlerinde bulunan Türk firmalarının, sıfatlarını tevsik etmeleri kaydıyla, yurda getirilmesi zorunlu olmayan dövizlerle açtıracakları döviz tevdiat hesaplarından ya da yurt içinde veya dışındaki bankalardan sağladıkları döviz kredisiyle açılan hesaplardan yurt dışındaki taahhüt işleri kapsamında yapılan ihracatın bedelleri ödenebilecek.

Turizmciler döviz kazancını satması durumunda yüzde 40’ı TCMB tarafından alınacak

​​​​Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Görünmeyen İşlemler Genelgesi’nde yaptığı güncellemeye göre, turizmciler döviz kazancını satması durumunda, yüzde 40’ı TCMB tarafından alınacak.

TCMB Görünmeyen İşlemler Genelgesi’nde yaptığı güncellemeyle, döviz kazandırıcı hizmetler ve işlemlerden elde edilen dövizin istenildiği kısmı kadar bankalara satılması halinde, banka bu dövizin en az yüzde 40’nı Merkez Bankasına satmasına karar verdi.

TCMB’nin güncellediği genelgeye göre, Merkez Bankası, ihracat gelirleriyle ilgili yeni bir karar aldı.

Bu güncelleme ile döviz kazandırıcı hizmetler ve işlemlerden elde edilen dövizin istenildiği kısmı kadar bankalara satılması halinde, banka bu dövizin en az yüzde 40’ını Merkez Bankasına satacak.

Merkez Bankasına satış işlemi ihracat bedellerinde olduğu gibi TCMB kuru üzerinden gerçekleşecek ve satılan döviz tutarının karşılığı banka tarafından döviz satıcısına TL olarak ödenecek.

TCMB, bugün yayımladığı ihracat genelgesi kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarına ilişkin ayrıntıları düzenlemişti.

Buna göre ihracatçının döviz gelirlerinden TCMB’ye satış zorunluluğu yüzde 25’ten yüzde 40’a çıkarılmıştı.