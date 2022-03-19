Michael Jordan’ın geçmişte yıllarca yaşadığı Chicago’daki devasa evi yaklaşık 10 yıldır yeni sahibini bekliyor. Jordan fiyatı neredeyse yarıya indirdi ama hala satış olmadı. Evin yıllık emlak vergisi 100 bin dolardan fazla. Ev ilk başta 29 milyon dolara listelenmişti. Evi fiyatı birkaç kez düştü. Şu an 14.9 milyon dolar civarında

Michael Jordan’ın arazisi 7 dönüm. NBA efsanesi, dört yıl boyunca tüm evi sıfırdan inşa etti ve 1995’te inşaatı bitirdi. Üç kata yayılan 56.000 metrekarelik ev, daha sonra 2009’da kapsamlı bir yenilemeye tabi tutuldu. Mülkte beş şömine bulunuyor. Büyük çatı pencereleri, gurme şefin mutfağı, sinema salonu, puro odası, poker odası, şarap mahzeni ve açık tenis kortu. Ayrıca tesiste üç yatak odalı bir misafirhane ve üç ayrı çok araçlı garaj bulunmaktadır. Bir emlak danışmanı “Eve yaklaşan biri bu mülkün efsanevi 23 numara Michael Jordan’a ait olduğunu hemen anlayabilir. Ve evi satılmaktan alıkoyan da bu olabilir. Açıkça onun evi. Bunu kendinize ait kılmak için yapılması gereken çok iş var” diyor.

Yani muhtemelen malikanenin satılamama nedeni çok fazla kişiselleştirilmiş olması. Bir yoruma göre istenen fiyat hala yüksek, başka bir yoruma göre Michael Jordan Chicago Malikanesi’nin konumu Michigan Gölü’ne daha yakın olan benzer fiyat aralığındaki diğer mülklere kıyasla çok uzak.

Gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen Jordan şu anda Florida, Jupiter Island’da 12.4 milyon dolarlık bir malikanede yaşıyor.

İŞTE MALİKANENİN İÇİNDEN FOTOĞRAFLAR