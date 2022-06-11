Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren kira düzenlemesi ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlandı.
Yayımlanan karara göre, 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerindeki artışın bir önceki kiranın yüzde 25’ini geçemeyecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte şu ifadeler yer aldı:
- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir.
- Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir.
- Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.
- Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir.
- Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.
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