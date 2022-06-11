Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren kira düzenlemesi ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yayımlanan karara göre, 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerindeki artışın bir önceki kiranın yüzde 25’ini geçemeyecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte şu ifadeler yer aldı: