Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, mobilyada taksit sayısının 18’den 12’ye düşürülmesiyle ilgili, “Taksitlerin düşürülmesi fabrikasyon mobilyanın satışlarında düşüş oluştururken senet tarafına kayışı başlatacaktır. Çünkü birçok firma mobilya satışlarında 18-24 ay arasında senet yapıyor. Bu tarz firmaların artacağı kanaatindeyiz” açıklamasını yaptı.

Gürcan yaptığı yazılı açıklamayla, mobilya satışlarında kredi kartı taksit sayısının 18’den 12’ye düşürülmesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Son dönemde birkaç defa taksit sayılarının düşürüp artırılmasıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Gürcan, “Geçtiğimiz dönemde kredi kartlarında taksitlerin artmasıyla birlikte satışların da arttığını görmüştük. Kredi kartı taksit sayısının düşürülmesinin satışlara etkisi olumsuz yönde olacaktır. Baktığınız zaman mobilya sektörü zanaatkar yönü yüksek mobilya ve fabrikasyon mobilya olarak ikiye ayrılıyor. Fabrikasyon mobilyada alımların yüzde 60’ı yüzde 70’i taksitliydi. Zanaatkar mobilyada ise daha çok peşin ya da senet üzerinden alımlar söz konusuydu.” bilgilerini verdi.

“Fabrikasyon mobilyanın satışlarında düşürecek” *

Taksit sayısının düşürülmesiyle senetli satışların artmasını beklediklerini ifade eden Gürcan, “Taksitlerin düşürülmesi fabrikasyon mobilyanın satışlarında düşüş oluştururken senet tarafına kayışı başlatacaktır. Çünkü birçok firma mobilya satışlarında 18-24 ay arasında senet yapıyorlar. Bu tarz firmaların artacağı kanaatindeyiz. Kısıtlamaların artmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında yaşanan iç piyasadaki hareketlilik, oldukça yavaşladı. Taksit sayısının azalmasının da olumsuz etkisi olacaktır.” dedi.

Modoko Başkanı Koray Çalışkan da, taksit sayısının 18 aydan 12 aya düşürülmesiyle, özellikle fabrikasyon üretimi olan firmaların bir nebze olumsuz yönde etkileneceğini kaydetti.

Çalışkan konuya ilişkin, “60 milyar TL iç hacme ulaşan mobilya sektörü için kredi sayılarının azalması senetle satış yapan firmaların sayısını artıracaktır. Zanaatkar yönlü mobilyalarda uzun zamandan beri peşin ya da senetle satışlar yapılıyordu. Çünkü KOBİ ölçeğindeki firmalar için taksitin uzun vadeli olması, ödeme zincirinde de aksamalara ve uzamalara neden oluyor.” değerlendirmesini yaptı.