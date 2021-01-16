Dünya çapında 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren Mondelēz International, önde gelen pazarından biri olan Türkiye’de yılın ilk ihracatını gerçekleştirdi. Mondelēz International Türkiye, yedi ülkeye, Gebze fabrikasında üretilen 800 ton şekerlemeyi ihraç ederek aynı zamanda geçen yıla göre ilk ihracat hacmini de yüzde 50’nin üzerinde arttırdı.

Türkiye’nin ilk 500 ihracatçısı içerisinde yer alan, atıştırmalık pazarının önemli oyuncularından Mondelez International Türkiye, salgın döneminde de ihracat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2020 yılının ocak ayında üç ülkeye, 500 tonluk şeker ihraç eden Mondelēz International Türkiye, bu yıl ilk ihracatını yedi ülkeye çıkararak toplamda 800 tonluk rekor bir ihracata imza attı. Şirket, bu kapsamda yılın ilk ihracatını Amerika, Avustralya, İngiltere, Macaristan, Rusya, İspanya ve İsviçre olmak üzere yedi farklı ülkeye gerçekleştirdi.

Jelli şeker kategorisinde, Sour Patch markasıyla Amerika’ya, şeker kategorisinde Pascal markasıyla Avustralya’ya, yumuşak ve sert şeker kategorilerinde Maynards Bassets ve Halls markalarıyla İngiltere’ye, sert şeker kategorisinde Negro markasıyla Macaristan’a, yine sert şeker kategorisiyle Halls markasıyla Rusya’ya, Respiral markası ile İspanya’ya ve son olarak sakız kategorisinde Bubblicious ve Stimorol markalarıyla İsviçre’ye ve Trident ile İspanya’ya 800 ton ürün ihracı gerçekleştiren Mondelēz International Türkiye, hedeflerini büyütmeye devam ediyor.

“Amerika’ya olan ihracatımızı ikiye katlayacağız”

Mondelēz International Türkiye’nin bu ürünleri, Avrupa Bölgesi’nin sakız ve şeker fabrikaları içerisinde hacim anlamında en büyük üretim tesisi olan Gebze Fabrikası’nda üretiliyor.

Yılın ilk ihracatının ardından 2021 ihracat hedefleriyle ilgili de bilgi veren Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, “Küresel bir üs olma yolculuğumuzda, pandemi döneminde olmamıza rağmen yılın ilk ihracatını rekor sayılabilecek bir tonaj ile gerçekleştirdik. fabrikamızda 17 farklı üretim teknolojisiyle ürettiğimiz bu ürünleri, dünyanın dört bir yanından 50 ülkeye ihraç ediyor olmak gurur verici. 2020 yılının ilk dokuz ayında 330 milyon liralık bir ihracat gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl, global şekerleme işinin büyümesine katkı sağlamak amacıyla Gebze fabrikamıza yaklaşık 54 milyon dolarlık bir yatırım daha gerçekleştirme kararı almıştık. Bu yeni yatırımla birlikte de var olan üretim hatlarına yeni şeker üretim hatları ekleyerek mevcut üretim kapasitesinde sağlayacağımız artışla, 2021 ihracat rakamlarımızı da önemli oranda artırmayı hedefliyoruz. Özellikle en büyük pazarlarımızdan biri olan Amerika’ya olan 20 milyon dolarlık ihracatımızı ikiye katlayacağız” dedi.