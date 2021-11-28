Galatasaray Kulübü’nün eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti.
Mustafa Cengiz bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada “Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz’i kaybettik. Başkanımız’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.
Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/a4HXhaiLjg
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 28, 2021
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