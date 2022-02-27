AA’nın haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi.
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AA’nın haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi.
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Dünya buğday ihracatında önemli bir role sahip olan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin buğday arzını olumsuz etkileyebileceğine, fiyatlardaki yukarı yönlü baskının sürebileceğine,...Daha fazla oku
AA'nın haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi. Devam edecek
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rus ordusuna Ukrayna operasyonu talimatı vermesiyle birlikte bir kez daha gündemde. NATO ve Batı'dan gelen yaptırım...
Yunanistan'ın Ukrayna'ya Polonya üzerinden askeri malzeme ve insani yardım göndereceği bildirildi. Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında...
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova (Polonya), Bakü (Azerbaycan), Bratislava (Slovakya)...
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