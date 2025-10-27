Nakitera, ödeme süreçlerini tek çatı altında topladı

Yapılan açıklamaya göre şirket 20’den fazla banka ve ödeme kuruluşuyla entegre çalışan altyapısıyla işletmelerin finansal karar süreçlerini daha akıllı ve hızlı hale getirmeyi amaçlıyor. Şirket, 15 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştığını da duyurdu.

Şirket, MoneyPay Finansal Teknoloji adıyla başladığı yolculuğunda isim değişikliğine giderek Nakitera markası ile yoluna devam ediyor.

Henüz ilk yıllı doldurmadan, Nakitera ürünlerinin Türkiye’nin büyük şirketlerinde aktif şekilde çalıştığını belirten Nakitera Genel Müdürü Bulut Arukel, “Elde ettiğimiz hacim ve müşteri büyümesi, vizyonumuzun sahadaki karşılığını gösteriyor. Bizim için mesele yalnızca teknoloji değil; işletmelerin finansal sürdürülebilirliğini güçlendiren, stratejik bir yol arkadaşı olmak. Aktif firma, bayi ve tedarikçi sayımızı artırmaya devam ederek 15 milyar TL işlem hacmi hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan sonraki dönemde her çeyrekte en az bir yapay zeka tabanlı yeniliği devreye alarak işletmelerin finansal karar süreçlerini daha akıllı ve öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.