Nasreddin Hoca'nın maya çaldığı gölde umut veren gelişme: Su yeniden yükseliyor

Gurbetçi Ali Özgül de göldeki gelişmeleri izlemek üzere Akşehir'e geldiğini belirterek, "Buraya 1978'de gelmiştim, o kadar güzeldi, 4-5 metre su vardı. Şu anda da güzel bir tabiat var, su dolmuş. Burası yeniden canlandı ve çok güzel oldu." ifadesini kullandı.