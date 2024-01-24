Akış platformu Netflix, düzenli olarak hem dünya genelinde hem de ülke bazlı en çok izlenen içeriklerini paylaşıyor. Netflix, geçen hafta en çok izlenen filmleri de duyurdu. İşte geçen hafta Türkiye'deki kullanıcıların en çok tercih ettiği 10 film:

1 Uçuk Bir İş Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen film Uçuk Bir İş olmuş. Netflix, filmi şöyle tanıtıyor: Gözünü yükseklere diken profesyonel bir hırsız ve uzman ekibi, 12.000 metre yükseklikte seyreden bir uçaktaki kasadan 500 milyon dolar değerindeki altını çalmaya kalkışır. Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio'un başrollerinde yer aldığı film, eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'te ise yüksek puanlara ulaşamamış. Eleştirmen puanı: Yüzde 29, seyirci puanı ise yüzde 32 olmuş. Filmin yönetmen koltuğunda F. Gray Gray var.

2 Doğu Ekspresinde Cinayet 2. sırada Doğu Ekspresinde Cinayet yer almış. Netflix gerilim türündeki filmi şöyle tanıtıyor: Zeki dedektif Hercule Poirot, eksantrik yolcularının tümünün şüpheli durumunda olduğu gösterişli bir trende işlenen karmaşık bir cinayeti araştırır. Filmin başrollerinde Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe var. Çok satan romanın bu uyarlamasını Oscar ödüllü Kenneth Branagh yönetiyor.

3 Recep İvedik 7 Listenin 3. sırada Recep İvedik serisinin 7. bölümü yer alıyor. İlk 10'da yer alan diğer filmler şöyle:

4 Kar Kardeşliği

5 60 dakika

6 Teklif

7 Yaban

8 Ambulans

9 Recep İvedik 6