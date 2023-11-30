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  • Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da

Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da

Son yıllarda Türk filmleri ve dizilerine dünyanın pek çok farklı ülkesinde ilginin arttığı görülüyor. Son olarak Netflix'te izleyici ile buluşan bir yerli film dünya genelinde haftanın en çok izlenen filmi oldu. 13 ülkede birinci sıraya çıkan film, toplam 76 ülkede en çok izlenen 10 film arasında.

30 Kasım 2023 | 17:30
Son Güncellenme: 30 Kasım 2023 | 17:38
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Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da

Akış platformu Netflix geçen hafta dünya genelinde en çok izlenen filmlerini duyurdu. İngilizce olmayan filmler listesinin zirvesinde bir Türk filmi var. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı, geçen hafta dünya genelinde 1. sırada yer aldı.

Film, 20 Kasım-26 Kasım haftasında 10.7 milyon görüntülenme ile Netflix'te, İngilizce olmayan filmler listesinin ilk sırasında yer aldı. İstanbul İçin Son Çağrı bu sonuçla İngilizce filmlere göre de büyük başarı elde etti. Çünkü en çok izlenen İngilizce filmler Leo (34.6 milyon) ve ikinci sıradaki Hayatımın En İyi Noel Tatili'nden (13.3 milyon) sonra 3.sırada yer alan filmin görüntülenme rakamı 8.8 milyon...

76 ÜLKEDE İLK 10'DA, 13 ÜLKEDE BİRİNCİ SIRADA

Netflix verilerine göre film farklı kıtalarda Kolombiya'dan Honduras'a, Uruguay'dan, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya'ya; Norveç'ten Kenya'ya, Kuveyt'ten Tayvan'a tam 76 ülkede Top 10 listesinde yer aldı. İkinci sırada yer alan film ise sadece 37 ülkede ilk 10'a girebilmiş.

İstanbul İçin Son Çağr 13 ülkede ülke bazında da en çok izlenen film olmuş. Bu ülkeler şöyle: Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Mısır, Bahreyn, Fas, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Suudi Arabistan

 

 

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