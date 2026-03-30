Nisan 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'te

Nisan 2026'da kira sözleşmesini yenileyecek olan milyonlarca vatandaş için kritik haftaya girildi. Bugün 30 Mart 2026 Pazartesi ve yeni kira artış oranının netleşmesine sadece birkaç gün kaldı. İşte Nisan ayı kira zam tavanı ve açıklanma takvimiyle ilgili bilmeniz gereken her şey:
1 Nisan 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Kira artışlarında yasal üst sınırı belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon verileriyle birlikte belli olacak.
Açıklanma Tarihi: 3 Nisan 2026, Cuma
Açıklanma Saati: 10:00
Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?
Konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek yasal üst sınır, TÜİK tarafından açıklanan "On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı" üzerinden hesaplanmaktadır. 2024 yılında sona eren %25'lik sabit sınır uygulaması 2026 yılında da geçerli değildir; tüm artışlar TÜFE ortalamasına endekslidir.
Örnek Hesaplama (Tahmini %34 artış ile):
Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL
Kira Artış Oranı: %34
Artış Tutarı: 6.800 TL
Yeni (Zamlı) Kira Bedeli: 26.800 TL
Yasal Üst Sınır: Açıklanan oran, ev sahibinin yapabileceği maksimum zam oranını ifade eder. Taraflar bu oranın altında bir rakamda anlaşabilirler ancak kiracı onayı olmadan bu oranın üzerine çıkılması yasal değildir.
İş Yerleri İçin De Aynı: 2026 yılında konutlar ve iş yerleri için uygulanan artış kriteri aynıdır; her ikisi için de 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınır.