Ev sahipleri ve kiracılar aralarında genelde yıllık olarak kira sözleşmesi imzalıyor. Sözleşmenin süresi dolduğunda ev sahipleri kiraya zam yapma hakkına sahip oluyor. Ancak ev sahipleri istediği oranda zam yapamıyor. Kira artış oranları TÜİK (Türkiye İstatik Kurumu) tarafından açıklanan TÜFE oranlarına göre belirleniyor.

TÜFE oranlarından ise on iki aylık ortalama baz alınıyor. Eğer sınır aşılırsa, kiracı dava açabiliyor.Aynı şekilde kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa, ev sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip oluyor. Peki Nisan ayı 2020 kira artış oranı ne kadar?

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2020 NE KADAR?

Kira artış oranı Nisan 2020 belli oldu. Nisan ayı kira artış oranı bugün saat 10:00’da TÜİK tarafından açıklandı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.

Buna göre Nisan ayında kiracılara yüzde 13,33 oranında zam yapılabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI NİSAN 2020 HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 13,33

Zam bedeli: 133,3 TL

Zamlı kira bedeli: 1.133 TL

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı. TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti. Buna göre Mart ayında kiracılara yüzde 13,94 oranında zam yapıldı.

MART AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 13,94

Zam bedeli: 139,4 TL

Zamlı kira bedeli: 1.139 TL

ÜFE’DEN TÜFE’YE GEÇİLDİ

Geçen yılın başına kadar taraflar aralarında farklı bir oran belirlememişse Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) artışlar baz alınıyordu. Ancak geçen yılın başında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle kira artışlarında uygulanabilecek en üst sınır TÜFE’ye (Tüketici Fiyatları Endeksi) bağlandı. Yürürlükteki yasal düzenlemeye göre, kira artış oranı, kira kontratının dolduğu tarihi takip eden ayın 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahiplerinin bu oranın üzerinde zam yapmaları yasak. Aksi halde kiracılara dava açma hakkı doğuyor.

KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Mülk sahibi ile kiralayan kişi arasında düzenlenen sözleşmeye kira sözleşmesi denir. Kira sözleşmesi(kontratı),Türk Borçlar Kanunu madde 229’da ise şöyle tanımlanmaktadır; kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme.

KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL DOLDURULUR?

Kiraya veren mülk sahibi ve mülkü kiralayan arasında yapılan kira sözleşmesi (kontratı) 3 bölümden oluşur.

– Kiralama ile ilgili bilgiler

Kiralanacak olan mülkün cinsi, adresi, mülk sahibi ile kiralanacak yerin adresi ve iletişim bilgileri, kiralama sürecinin başlangıcı ve bitişi ile birlikte kira bedeli çıkar. Eksiksiz bir şekilde doldurulması gereken en önemli yerdir.

– Kiralanan mülk ile birlikte teslim edilen demirbaşlar

Kiralama yapılan mülkle ilgili belli başlı demirbaşları da sahiplenmiş olursunuz. Kombi, elektrik ve su sayaçlarının yer aldığı bu bölüme, aidat bilgileri, depo ve posta kutusunun anahtarları gibi bilgiler de yazılır.

– Kira sözleşmesiyle ilgili genel koşullar

Yukarıda belirtilen ilk iki bölüm dışındaki tüm bilgiler maddeler halinde yazılır. Kiralanan mülk içinde yapılacak tadilatlar, kiranın yatırılacağı banka hesabı gibi…Yapılan kira kontratı ikişer nüsha olarak doldurulmalı ve nüshalardan biri kiracıda diğeri ise mülk sahibinde kalmalıdır.