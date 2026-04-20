Nisan enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2026 Nisan enflasyon beklentisi ne yönde?

Nisan ayı enflasyon verileri, hem makroekonomik dengeler hem de bireysel bütçe planlamaları için bu yılın en kritik eşiklerinden biri olarak görülüyor. 20 Nisan 2026 itibarıyla piyasaların odağı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek resmi rakamlara çevrilmiş durumda.
Enflasyon ne zaman açıklanacak?
TÜİK, her ayın enflasyon verisini bir sonraki ayın ilk günlerinde açıklar.
Açıklanma Tarihi: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
Saat: 10:00
Kapsam: Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE).
2026 Nisan enflasyon beklentisi ne yönde?
Merkez Bankası’nın (TCMB) Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, beklentilerin bir miktar yukarı yönlü revize edildiğini gösterdi:
Yıl Sonu Tahmini: %25,38'den %27,53'e yükseldi.
Nisan Ayı Aylık Beklenti: Piyasa analistleri, mevsimsel etkiler ve gıda fiyatlarındaki seyir nedeniyle aylık bazda %3 ile %3,5 bandında bir artış öngörüyor.
Yatırımcılar İçin Neden Önemli?
Nisan ayı verisi, yatırım araçlarının getirisi ve maliyetler üzerinde doğrudan etkili olacak:
Reel Getiri Hesaplaması: Yatırımcılar, mevduat faizi veya tahvil getirilerinin enflasyon karşısında paralarını koruyup korumadığını bu veriyle ölçümleyecek.
Kira Artış Oranları: Mayıs ayında kira sözleşmesi yenileyecek olanlar için yasal tavan fiyat (12 aylık TÜFE ortalaması) bu veriyle netleşecek.
Borsa ve Altın: Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, "güvenli liman" arayışını artırarak altın fiyatlarını veya enflasyona karşı koruma sağlayan hisse senetlerini hareketlendirebilir.
Alım Gücü ve Maaş Farkları
Veri açıklandığında, 2026 yılının ilk dört ayına ait kümülatif enflasyon rakamı ortaya çıkacak. Bu durum, Temmuz ayında yapılacak olan memur ve emekli maaş zamları için gereken "enflasyon farkı" hesaplamasının %66'lık kısmının tamamlanması anlamına geliyor.
Kritik Not: 4 Mayıs'taki açıklama, sadece bir istatistik değil; piyasalardaki likiditeyi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararını şekillendirecek en temel veri olacak.