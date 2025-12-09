Turizm ve otelcilik alanında hizmet veren işletmeler artık müşterilerden kimlik fotokopisi talep edemeyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan "turizm ve otelcilik sektöründe konaklama hizmeti alan kişilerin T.C. kimlik belgesi fotokopisinin kaydedilmesi hakkında ilke kararına" göre söz konusu uygulamaya son verildi. Otel, motel, pansiyon gibi konaklama hizmeti veren yerler müşterilerinden kimlik fotokopisi isteyebiliyordu.

"İşlemin hukuki dayanağı yok"

Resmi Gazete'de yer alan ifadede, ilgili yerlerde konaklatan kişilerden işlenen kişisel verilerin doğruluğunun resmi belgeyle karşılaştırmak suretiyle teyidinin sağlanması ve bu amaçlama T.C. kimlik belgesinin talep edilebileceği belirtildi. Ancak kimlik belgesi fotokopisinin alınarak kayda geçirilmesinin, gereğinden fazla kişisel veri işlenmesine yol açtığı ve bu işlemin herhangi bir hukuki dayanağının bulunmadığı ifade edildi.

Belgeler imha edilecek

Bu sebeple de turizm ve otelcilik alanında hizmet veren veri sorumluları tarafından, konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerden T.C. kimlik belgesi fotokopisi alınması uygulamasına son verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca, ilke Kararının yayımlanmasından önce konaklama amacıyla hizmet alan ilgili kişilere ait T.C. Kimlik Belgesi fotokopilerini kayıt altına alan sorumluların bu belgeleri Kanun’un 7'nci maddesine uygun olarak imha etmesi gerektiğine de vurgu yapıldı.