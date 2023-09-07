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Ödenekte en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2024 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 10 trilyon 205 milyar lirayı geçerken, ödenekte aslan payı 4 trilyon 227 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı.

07 Eylül 2023 | 11:13
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Ödenekte en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı

AA muhabirinin, 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, Program'da genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2024 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2024 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 10 trilyon 205 milyar 282 milyon 315 bin lira oldu.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 4 trilyon 227 milyar 417 milyon 191 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 1 trilyon 90 milyar 229 milyon 668 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 730 milyar 521 milyon 346 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.

6 Şubat tarihli depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 671 milyar 317 milyon 160 bin lira ödenek ayrılması dikkati çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 625 milyar 780 milyon 424 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 440 milyar 496 milyon 960 bin lira ödenek tahsis edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ödeneği 334 milyar 349 milyon 925 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğünün ödeneği 305 milyar 479 milyon 702 bin lira, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ödeneği 271 milyar 741 milyon 383 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığının ödeneği 217 milyar 65 milyon 950 bin lira oldu.

En düşük ödenek teklif tavanı ise 178 milyon 814 bin lirayla İklim Değişikliği Başkanlığı için ayrıldı.

Özel bütçeli idareler

OVP'de özel bütçeli idarelerin 2024 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 267 milyar 132 milyon 848 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 123 milyar 579 milyon 336 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 32 milyar 84 milyon 581 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 27 milyar 748 milyon 119 bin lira, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna 13 milyar 575 milyon 489 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2024 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:

Kurum2024 Ödenek Tavanı (TL)
Türkiye Büyük Millet Meclisi9.034.406.000
Cumhurbaşkanlığı12.283.843.000
Anayasa Mahkemesi558.799.000
Yargıtay2.910.537.000
Danıştay1.680.171.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu759.957.000
Sayıştay2.331.746.000
Adalet Bakanlığı191.723.309.000
Milli Savunma Bakanlığı440.496.960.000
İçişleri Bakanlığı76.295.436.000
Dışişleri Bakanlığı31.373.647.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı4.227.417.191.000
Milli Eğitim Bakanlığı1.090.229.668.000
Sağlık Bakanlığı730.521.346.000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı107.136.819.000
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı334.349.925.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı39.629.367.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı27.987.759.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı37.110.996.000
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı271.741.383.000
Ticaret Bakanlığı38.457.977.000
Gençlik ve Spor Bakanlığı171.030.724.000
Tarım ve Orman Bakanlığı152.607.918.000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği286.061.000
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı17.447.418.000
Jandarma Genel Komutanlığı189.693.588.000
Sahil Güvenlik Komutanlığı11.517.337.000
Emniyet Genel Müdürlüğü305.479.702.000
Diyanet İşleri Başkanlığı91.824.805.000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı671.317.160.000
Gelir İdaresi Başkanlığı32.104.510.000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü8.160.971.000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü3.592.599.000
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü21.631.742.000
Avrupa Birliği Başkanlığı4.646.786.000
Devlet Arşivleri Başkanlığı857.823.000
İletişim Başkanlığı4.126.595.000
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı1.900.146.000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı217.065.950.000
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı625.780.424.000
İklim Değişikliği Başkanlığı178.814.000
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı10.205.282.315.

 

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