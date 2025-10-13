OGM 262 daimi işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler OGM kura sonuçlarında

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 262 sürekli işçi alımı için başvurularının 29 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlanmasının ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi.

OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan 200 kişilik (Bazı kaynaklarda 262 kişilik) daimi işçi alımı için başvurular sona ermiş olup, adaylar şimdi kura çekimi ve sonuç tarihlerini bekliyor.

OGM'den daimi işçi alımı için kura çekimi ve sınav sonuçlarının kesin tarihi henüz resmî olarak belli değildir.

Sonuçların, başvuruların bitimini takiben Ekim ayının ortalarında ilan edilmesi beklenmektedir.

Adayların kura çekimine dair duyurular ve alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, ilgili İl Müdürlükleri ve Orman Bölge Müdürlüklerinin resmî internet siteleri üzerinden yapılacaktır. Adaylara adreslerine ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar Kura ile Belirlenecek

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı başvurularının 3 Ekim'de sona ermesinin ardından, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak adayların belirlenme süreci detaylandırıldı.

Kura Çekimi ve Aday Belirleme

Aday Sayısı: Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır.

Belirleme Yöntemi: Bu adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Duyuru: Kura yeri ve tarihi, İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır. Adaylara yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır.

Sınav ve Deneme Süresi Bilgileri

Sınav Yeri: Engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı ve eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru yapan adayların sözlü ve uygulamalı sınavı, Bölge Müdürlükleri merkezinin yer aldığı İl'de yapılacaktır.

Deneme Süresi: İlan edilen tüm pozisyonların deneme süresi, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. Toplu iş sözleşmesine tabi olma durumunda ise bu süre dört ay olarak uygulanacaktır.

Başvuru ve Bilgilendirme Kuralları

Tek Başvuru Hakkı: Her aday, yalnızca bir açık iş ilanına başvuru yapabilecektir.

Bilgilendirme Kanalı: İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar, noter kurası ile sınav yeri ve tarihi, ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Başvurunun Sonlandırılması: Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.