Koronavirüsün ‘endişe verici’ yeni varyantı Omicron’u Güney Afrika’da ilk tespit eden doktor, semptomların ‘olağandışı ama hafif’ olduğunu söyledi.

Euronews’in haberine göre Omicron varyantı olan hastalar hakkında yetkilileri uyaran Dr. Angelique Coetzee, yeni virüsün yaşlılara nasıl zarar verebileceği konusunda endişeli olduğunu kaydetti.

Dr. Angelique Coetzee, başkent Pretoria’daki özel muayenehanesinde bu ayın başlarında gelen hastaların semptomlarından şüphelenmesi üzerine yetkilileri bilgilendirdiğini anlattı. Aralarında aşırı yorgunluktan şikayet eden farklı etnik kökenlere sahip gençlerin ve nabzı çok yüksek olan altı yaşında bir çocuğun bulunduğunu belirten Coetzee, onlardan hiçbirinin tat veya koku kaybı yaşamadığını bildirdi.

33 yıllık pratisyen hekim, “Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti” dedi.

Coetzee, 18 Kasım’da, tamamen bitkin haldeki dört aile üyesinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ülkenin aşı danışma komitesini bilgilendirdi.

Toplamda iki düzine hastanın yeni varyantın semptomlarıyla Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirten doktor, onların genellikle ‘çok yorgun’ hisseden erkekler olduğunu ve yarısının da aşı yaptırmadığını aktardı. Dr Coetzee, “Çok ilginç bir vakamız vardı, yaklaşık altı yaşında, ateşi ve nabzı çok yüksek olan bir çocuk. İki gün sonra takip ettiğimde çok daha iyiydi” dedi.

FAUCI’DEN ABD’YE 5. DALGA UYARISI

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı ve Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı Anthony Fauci, Pazar günü, yeni Omicron varyantı tehdidi ortaya çıktıkça ABD’de beşinci dalga yaşanabileceği konusunda uyardı. Ülkenin en üst düzey COVID-19 uzmanı Fauci, CBS News’e verdiği demeçte, “Kesinlikle beşinci bir dalgaya girme potansiyeline sahibiz. Ve beşinci dalga ya da herhangi bir artışın büyüklüğü önümüzdeki birkaç hafta ila birkaç ay içinde ne yapacağımıza bağlı olacaktır.” dedi.

Bir kez daha Amerikalıların koronavirüse karşı aşı olmalarını istedi ve onların da destekleyici aşıları tercih etmeleri gerektiğini ekledi. Fauci, Cumartesi günü NBC televizyonuna verdiği röportajda henüz ABD’de resmi olarak bir vaka açıklanmamış olsa da varyantın şimdiden ülkede mevcut olmasının da olası olduğunu söyledi.

HOLLANDA’DA 13 VAKA TESPİT EDİLDİ

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen 13 kişinin, 26 Kasım’da Güney Afrika’dan Hollanda’ya geldiği belirtildi.

Güney Afrika’dan 26 Kasım’da dönen 624 yolcuya Schiphol’de korona virüsü testi yapıldığı ve bunlardan 61’inin testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Hangi Kovid-19 varyantını ilgilendirdiğini belirlemek için bu test örneklerinin analiz için RIVM’e gönderildiği ve araştırma sonucunda şimdiye kadar pozitif testlerden 13’ünde Omicron varyantı tespit edildiği kaydedildi.

Araştırmanın henüz tamamlanmadığı ve muhtemelen daha fazla kişide Omicron varyantı olabileceği bilgisi paylaşıldı.