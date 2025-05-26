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Orka Holding’in acı günü: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti. Orakçıoğlu’nun ani rahatsızlık sonucu vefat ettiği açıklandı.

26 Mayıs 2025 | 16:51
Orka Holding’in acı günü: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Orakçıoğlu, ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 

Orka Holding’den yapılan açıklamada, “İrfan Orakçıoğlu’nun ani rahatsızlık sonucu vefatı, ailemizi, çalışma arkadaşlarımızı, sektörümüzü ve tüm sevenlerini derinden sarstı” ifadesi kullanıldı. İrfan Orakçıoğlu’nun cenazesi 27 Mayıs Salı günü Büyük Çamlıca Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda defnedilecek.

Holding’den yapılan açıklama şöyle: 

“Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan Orakçıoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 

İrfan Orakçıoğlu’nun ani rahatsızlık sonucu vefatı, ailemizi, çalışma arkadaşlarımızı, sektörümüzü ve tüm sevenlerini derinden sarstı. 

İrfan Orakçıoğlu’nun şirketimize 20 yıldır verdiği çok değerli hizmetlerini ve katkılarını, özverili çalışmalarını ve örnek kişiliğini her zaman hayırla ve şükranla anacağız. 

Genç yaşta aramızdan ayrılan, evli ve bir çocuk babası merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Cenazesi, 27 Mayıs Salı günü Büyük Çamlıca Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda defnedilecektir. 

Ruhu şad olsun.”

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