Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? (Mayıs 2024)

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini düşüren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osman Gazi Köprüsü 2016 yılında hizmete girdi. Köprü ile İzmit Körfezi'nin 6 dakikada geçilebilmesi hedeflendi. Özellikle tatil dönemlerinde Osmangazi köprüsü geçiş ücreti merak konusu oluyor. Karayolları Genel Müdürlüğü son açıklamasında 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde zam yapıldığını duyurdu. Peki, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 15 Mayıs 2024 itibarıyla ne kadar? İşte şu an itibarıyla (Ekim 2024) Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ve köprü kullanımıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları:

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 2024 YILI GEÇİŞ ÜCRETİ

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 290 TL'den 399 TL'ye çıkıyor. İşte yeni fiyat listesi:

ARAÇ SINIFI

​OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)​

1 399,00​​ ₺

​2 640,00 ₺

​3 760,00 ₺

​4 1.005,00 ₺

​5 1.​270,00 ₺

​6 280,00 ₺

Ayrıca başlangıç ve bitiş noktası girerek geçiş ücreti hesaplayabilirsiniz. (https://isletme.otoyolas.com.tr/gecis-ucreti-hesapla/)



OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ HAKKINDA



Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü 2016 yılında hizmete açıldı. Osmangazi köprüsü 2682 m uzunlukta. 252 m kule yüksekliği, 35,93 m tabliye genişliğine sahip 1.550 m orta açıklığı ve toplam 2.682 m boyu ile dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4.sırada yer alıyor.

MERAK EDİLEN SORULAR VE YANITLARI

Otoyol AŞ merak edilen bazı soruları ise şöyle yanıtlıyor:

Otoyol ücretini Kredi Kartı veya Banka Kartı ile ödenebiliyor mu?

Nakit gişelerinde geçiş ücreti kredi kartı, banka kartı veya nakit olarak ödenebiliyor. Gişelerde durmadan; 20 km/saat hızla geçmek içinse araçlara ait plakaya tanımlı OGS/HGS etiketi alınıyor.

Nakit gişelerinde ücreti kredi kartı, banka kartı veya nakit olarak ödenebiliyor. Gişelerde durmadan; 20 km/saat hızla geçmek içinse araçlara ait plakaya tanımlı OGS/HGS etiketi alınıyor. Gişelerde hız sınırlaması var mı?

Evet. Gişe alanlarında hızın 20 km/saati geçmemesi gerekiyor. Öndeki araca göre hız daha da azaltılabilir.

Evet. Gişe alanlarında hızın 20 km/saati geçmemesi gerekiyor. Öndeki araca göre hız daha da azaltılabilir. Gişelerde herhangi bir sebepten dolayı ödeme yapılmazsa sonra ne yapmak gerekir?

Böyle bir durumda aracınıza ait bir İhlalli (Ödemesiz) Geçiş Bildirimi düzenleniyor. Gişeden teslim alacağınız bildirim üzerindeki bilgiler dahilinde geçişi takip eden 15 gün içerisinde cezasız olarak geçiş ücretini bildirim üzerinde yazan noktalardan ödeyebilirsiniz.

Böyle bir durumda aracınıza ait bir düzenleniyor. Gişeden teslim alacağınız bildirim üzerindeki bilgiler dahilinde geçişi takip eden 15 gün içerisinde cezasız olarak geçiş ücretini bildirim üzerinde yazan noktalardan ödeyebilirsiniz. İhlalli Geçiş Bildirimi üzerindeki ücret zamanında ödenmezse ne oluyor?

Otoyol A.Ş. bu soruyu şöyle yanıtlıyor: "Otoyoldan çıkış yaptığınız tarihi izleyen 15 gün içinde İhlalli Geçiş Bildirimi üzerinde belirtilen banka şubelerine ödeme yapılmadığı taktirde geçiş ücretine1 (bir) kat cezaeklenir. Söz konusu toplam tutar45 (kırkbeş) gün içerisinde de ödenmez ise ceza tutarı4 (dört) kat olur ve hukuki süreç başlatılır. Bu kapsamda, geçiş ücreti ve 4 (dört) kat ceza tutarının, takip ve yargılama masrafları, avukatlık ücreti ve işleyecek yasal faiz ile birlikte takip ve tahsil edileceği unutulmamalıdır"

İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi Güzergahı



ARAÇ SINIFLARI NEDİR?



Peki, otoyol ve köprülerdeki ücretlendirme bahsedilen araç sınıfları nelerdir? Köprü ve otoyollarda araçlar 6 sınıf üzerinden değerlendirilmektedir.

PTT'nın internet sitesinde HGS bölümünde araç sınıfları şu şekilde gösterilmekte.



Otoyol AŞ'nin sitesinde Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti hesaplama bölümünde araç sınıfları şöyle belirtiliyor:

Sınıf Araç Tipi AKS Adeti AKS Aralığı 1 Aks Aralığı 3.20’den Küçük 2 Akslı Araç 2 <3,20 2 Aks Aralığı 3.20’ye Eşit veya Büyük 2 Akslı Araç 2 >=3,20 3 Yere Değen Aks Sayısı 3 Olan veya Çektiği Araç İle Birlikte Yere Değen Toplam Aks Sayısı 3 Olan Araç 3 4 Yere Değen Aks Sayısı 4 veya 5 Olan veya Çektiği Araç İle Birlikte Yere Değen Toplam Aks Sayısı 4 veya 5 Olan Araç 4-5 5 Yere Değen Aks Sayısı 6, 7, 8 veya Daha Fazla Olan Araç 6 ve üzeri 6 Motosiklet (Motosikletler başka bir araç çekiyorsa toplam aks sayısı dikkate alınarak ücretlendirilir.)



































