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Otomotiv üretimi düştü, ihracatı yerinde saydı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-ekim döneminde otomotiv üretiminin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7 gerileyerek 1 milyon 122 bin 567 adet olduğunu bildirdi.

11 Kasım 2024 | 09:25
Son Güncellenme: 11 Kasım 2024 | 09:29
Otomotiv üretimi düştü, ihracatı yerinde saydı

OSD, 2024'ün ocak-ekim dönemine ait üretim ve ihracat pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın 10 aylık döneminde otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 122 bin 567 adet oldu.

Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 742 bin 303 adet olarak gerçekleşti.

Traktör üretimiyle toplam üretim 1 milyon 162 bin 178 adedi buldu.

Yılın 10 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 69 olarak kaydedildi. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 70, kamyon grubunda yüzde 72, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51 ve traktörde yüzde 63 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat 30 milyar doları aştı

Yılın 10 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında paralel seyrederek 826 bin 259 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 1 arttı.

Traktör ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak 11 bin 860 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı, yılın 10 aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korurken, ekimde gerçekleştirdiği 3,6 milyar dolar ihracatla ay bazında en yüksek ihracat değerine ulaştı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 10 aylık dönemde otomotiv ihracatı, 2023z'ün aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 30,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Avro bazında ise ihracat yüzde 2 arttı ve 27,7 milyar avro oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 5, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 2 arttı.

Toplam pazar 1 milyona yaklaştı

Bu yılın 10 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2 gerileyerek 983 bin 968 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı da geçen yılla paralel seyretti ve 750 bin 935 adedi yakaladı. Ticari araç pazarına bakıldığında yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 7, ağır ticari araç pazarı yüzde 10, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6 azaldı.

Yılın 10 aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29 olarak gerçekleşti.​​​​​​​

 

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