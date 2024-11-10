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Citroën ë-C4 X nasıl bir araç? İncelemede

Otomobil editörü Murat Öksüz'ün yanında elektrikli Citroën ë-C4 X var. İşte yorumları:

10 Kasım 2024 | 15:47
Son Güncellenme: 10 Kasım 2024 | 15:47
Citroën ë-C4 X nasıl bir araç? İncelemede

Elektrikli Citroën ë-C4 X nasıl bir araç? Otomobil editörü Murat Öksüz'ün yorumları şöyle:
 

1 C4 X MODELLERİ

C4 X MODELLERİ Fransız otomobil devi Citroën, kompakt sınıf temsilcisi C4 X ve elektrikli ë-C4 X model ailesini geçen seneden beri üretip satıyor. Markanın C4 X modellerinde hem benzinli hem dizel hem de %100 elektrikli araç versiyonları bulunuyor. Kompakt sınıfta duran Citroën C4 X ailesi, geleneksel 4 kapılı otomobil ve yüksek SUV modellerine alternatif olarak görülüyor.

2 İç mekan

İç mekan C4 ve C5 Aircross SUV arasında konumlandırılan C4 X’in en dikkat çekici özelliği geniş bir iç mekana sahip olması. Bu sayede sürücüden daha çok ön ve arkada oturan yolcular özellikle çok rahat bir yolculuk yapabiliyorlar. Araçtaki 198 mm geniş arka diz mesafesi, Advanced Comfort koltuklar ve Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon sistemi sürüş konforunu üst seviyelere taşıyor.1800 mm’lik gövde genişliği ve 1366 mm’lik omuz mesafesiyle arka koltuklar üç kişiyi rahat bir şekilde oturma pozisyonuna sokuyor. İç tasarımda fark yaratan bu özelliklere haricinde Citroën C4 X ailesi, 4,6 metre uzunluğuyla da dikkatimizi çekti. 4 kapılı otomobil, “Fastback Tasarım” ile diğerlerinden farklılaşıyor.

3 Boyutlar

Boyutlar 4600 mm uzunluğu ve 2670 mm’lik aks mesafesiyle yeni ë-C4 X modeli, Stellantis’in CMP platformunu kullanıyor. Ön cephede, Citroën’in iddialı V tasarım imzasını görüyoruz. Arka tasarım ise 510 litrelik büyük bagajı kapsamak için gereken uzunluğu sahip. Araçta yüksek ve yatay motor kaputu dikkatimizi çekti. Markanın logosu, gelişmiş teknoloji vurgusunu artıran ve görüşü iyileştiren Citroën LED Vision farlarla bağlantı kuruyor. Altıgen alt ızgaranın her iki yanında kapılarda, Airbump panelleriyle uyumlu renkli eklere sahip sis lambası çerçeveleride gözümüze takılmış durumda. Büyük çaplı tekerlekler, yükseklik hissini arttırırken aynı zamanda sürücüye yüksek bir sürüş pozisyonu yaratıyor. Bu da çevreye hakim bir sürüş ve daha fazla güvenlik hissini sürücüye sunuyor. Renkli eklentileriyle Airbump panellere sahip alt gövde kaplamaları ile mat siyah çamurluk kaplamalarıda koruma sağlıyor.

4 Elektrikli ë-C4 X versiyonu

Elektrikli ë-C4 X versiyonu Genel bilgilerden sonra şimdi gelelim yanımızda duran Elektrikli ë-C4 X versiyonuna.

5 Elektrikli model hakkında

Elektrikli model hakkında Elektrikli model; tasarım, konfor ve sürüş kolaylığı bakımından serinin benzinli ve dizel versiyonlarıyla aynı özelliklere sahip. Citroën elektrikli ë-C4 X 136 beygir güç ve 260 Nm tork değeri sunuyor. 50 kwh’lık batarya kapasitesiyle, hız şarj istasyonlarında DC-100 kW ile 30 dakikada yüzde 10’den yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebiliyor. 50 kW’lik hızlı şarj istasyonlarına bu süre 55 dakika. %100 batarya doluluk oranına ulaşması ise 7.4 kW’lık hızlandırılmış (AC) istasyonlarında 7,5 saat alıyor. Enerji tüketimi 100 km’de 15,3 kwh olan ë-C4 X’in bileşik menzili 360 km olarak belirtiliyor. Ama biz şehir içinde açıkçası 398 km menzile ulaştık.

6 Süspansiyon

Süspansiyon Özel Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon sistemi, gelişmiş konfor seviyesiyle sürücü ve yolcuları sallamadan ve yolu hissettirmeden pürüzsüz bir yolculuğa götürüyor. Bozuk yol darbelerinde, araçta bulunan yay ve amortisör tasarımı çok önemli. Bu parçalar, hareketi kademeli olarak yavaşlatıyor ve sarsıntıları önlemek için hidrolik sıkıştırma veya geri basma stoperiyle birlikte çalışıyor. Hidrolik stoper bu enerjiyi emiyor ve dağıtıyor. Süspansiyon, uygulanan gerilime bağlı olarak iki aşamada çalışıyor. Hafif sıkıştırma ve geri basma durumlarında yay ve amortisör hidrolik stoperlerden yardım almadan dikey hareketleri birlikte kontrol ediyor. Hidrolik stoperler aynı zamanda, Citroën mühendislerine, otomobile bozuk zeminde süzülme hissi veren, “uçan halı” etkisi için süspansiyon kurulumunu ayarlama konusunda daha fazla özgürlük sağlıyor.
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