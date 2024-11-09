ARA
DOLAR
34,38
0,46%
DOLAR
EURO
36,87
-0,60%
EURO
GRAM ALTIN
2966,97
-0,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
9184,82
2,67%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kia Kasım 2024 kampanyasını duyurdu

Kia kasım ayına ilişkin ödeme seçeneklerini duyurdu.

09 Kasım 2024 | 22:47
Son Güncellenme: 10 Kasım 2024 | 00:47
Kia Kasım 2024 kampanyasını duyurdu
  • Şirketin açıklamasına göre Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Kia kasım ayına ilişkin kampanyasını duyurdu.
  • Açıklamaya Yeni Picanto ve Stonic 150 bin TL’ye 12 ay, yüzde sıfır faiz seçeneğiyle satılıyor.
  • Niro 250 bin TL’ye, 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneğiyle satışa sunuluyor. 
  • Ceed SW 150 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle satılıyor.
  • 2 milyon TL’nin altında olan Sportage araçlar için ise 250.000 TL’ye 12 ay, yüzde 2,49 faiz seçeneği sunuluyor.

TÜZEL MÜŞTERİLER

  • Tam elektrikli EV9 modeli, tüzel müşteriler için kasım ayında 750 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneğiyle satılıyor.
  • 4x4 EV6 750 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneğiyle satılıyor.
İlgili Haberler
Citroen Kasım 2024 kampanyasını duyurdu
Citroen Kasım 2024 kampanyasını duyurdu
IONIQ 5 N Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
IONIQ 5 N Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
Altın Direksiyon: Avrupa'da yılın en iyi otomobilleri belli oldu
Altın Direksiyon: Avrupa'da yılın en iyi otomobilleri belli oldu
0
  • ALTIN GRAM - TL 2966,97 -0,32%
  • ALTIN ONS 2684,55 -0,73%
  • BIST 100 9184,82 2,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,507 -0,232%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39149 0,38705%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,6 -0,3596%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3757 0,4573%
  • EURO/DOLAR 1,0718 -0,7762%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8697 -0,6033%
  • STERLIN/DOLAR 1,2921 -0,47218%
Borsa Haberleri
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 3 şirket
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
Koç Holding'ten 3. çeyrek değerlendirmesi
Ülker'den bilanço değerlendirmesi
Emlak Konut GYO katılım bankalarından 3 milyar liralık ek finansman sağladı
GERİ
İLERİ
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 3 şirket
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
Koç Holding'ten 3. çeyrek değerlendirmesi
Ülker'den bilanço değerlendirmesi
Emlak Konut GYO katılım bankalarından 3 milyar liralık ek finansman sağladı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL