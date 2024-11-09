Kia Kasım 2024 kampanyasını duyurdu

- Şirketin açıklamasına göre Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Kia kasım ayına ilişkin kampanyasını duyurdu.
- Açıklamaya Yeni Picanto ve Stonic 150 bin TL’ye 12 ay, yüzde sıfır faiz seçeneğiyle satılıyor.
- Niro 250 bin TL’ye, 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneğiyle satışa sunuluyor.
- Ceed SW 150 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle satılıyor.
- 2 milyon TL’nin altında olan Sportage araçlar için ise 250.000 TL’ye 12 ay, yüzde 2,49 faiz seçeneği sunuluyor.
TÜZEL MÜŞTERİLER
- Tam elektrikli EV9 modeli, tüzel müşteriler için kasım ayında 750 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneğiyle satılıyor.
- 4x4 EV6 750 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneğiyle satılıyor.