İlk olarak 1976 yılında dağıtılan Altın Direksiyon ödülleri, bu yıl yani 48’nci yaşında 14 farklı kategoride, yılın en iyi otomobillerine verildi. Haziran ayında başlayan seçmelerde, Auto Bild okurları, 72 yeni otomobil arasında, verdikleri oylarla 21 finalist otomobili belirlediler. Daha sonra yarış pilotları, Auto Bild dergileri yayın yönetmenleri, influencerlar ve teknik kişilerden oluşan 18 otomobil uzmanı, finale kalan bu araçları (7 kategoriden ilk 3 araç) Eylül ayında Dekra’nın Lausitzring pistinde test ederek değerlendirmeye tabi tuttular. Jürinin değerlendirme kriterleri arasında günlük kullanıma uygunluk, sürdürülebilirlik, kalite, kullanım keyfi ve sürüş dinamikleri yer alıyor. Toplam kriter sayısı ise 17 ve Altın Direksiyon alan her model, bu alt kategorilerde başarılı olmak zorunda.

Bu 7 ana kategoride, her kategorinin ilk 3 modeli arasında oluşan küçük puan farkları bile sonucu etkilemeye yetti ve Altın Direksiyon’u alacak otomobili belirledi. Bu 7 ana kategorinin yanı sıra, Auto Bild okurları ve editörler kurulu, bir diğer 7 kategoride de Altın Direksiyon alacak olan otomobilleri belirledi. Bu kategoriler şunlar oldu; En güzel otomobil, En iyi kullanılmış otomobil, En cool otomobil, En akılcı inovasyon ve 3 farklı fiyat skalasındaki en iyi otomobil.

İşte 2024’ün en iyi otomobilleri