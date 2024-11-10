ARA
DOLAR
34,38
0,46%
DOLAR
EURO
36,87
-0,60%
EURO
GRAM ALTIN
2966,97
-0,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
9184,82
2,67%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Altın Direksiyon: Avrupa'da yılın en iyi otomobilleri belli oldu

Otomotiv sektöründe Avrupa’nın en önemli ve en köklü ödüllerinden olan Altın Direksiyon 2024, bu yıl 48’nci kez sahiplerini buldu. Auto Bild dergileri ve Bild am Sonntag gazetesi tarafından düzenlenen Altın Direksiyon 2024 gala töreni, Axel Springer’in Berlin’deki merkezinde gerçekleştirildi. Barbara Schöneberger’in moderatörlüğündeki galada, Barbara’ya Auto Bild Yayın Yönetmeni Robert Hornig eşlik etti.

10 Kasım 2024 | 00:13
Son Güncellenme: 10 Kasım 2024 | 00:47
Altın Direksiyon: Avrupa'da yılın en iyi otomobilleri belli oldu

İlk olarak 1976 yılında dağıtılan Altın Direksiyon ödülleri, bu yıl yani 48’nci yaşında 14 farklı kategoride, yılın en iyi otomobillerine verildi. Haziran ayında başlayan seçmelerde, Auto Bild okurları, 72 yeni otomobil arasında, verdikleri oylarla 21 finalist otomobili belirlediler. Daha sonra yarış pilotları, Auto Bild dergileri yayın yönetmenleri, influencerlar ve teknik kişilerden oluşan 18 otomobil uzmanı, finale kalan bu araçları (7 kategoriden ilk 3 araç) Eylül ayında Dekra’nın Lausitzring pistinde test ederek değerlendirmeye tabi tuttular. Jürinin değerlendirme kriterleri arasında günlük kullanıma uygunluk, sürdürülebilirlik, kalite, kullanım keyfi ve sürüş dinamikleri yer alıyor. Toplam kriter sayısı ise 17 ve Altın Direksiyon alan her model, bu alt kategorilerde başarılı olmak zorunda.

Bu 7 ana kategoride, her kategorinin ilk 3 modeli arasında oluşan küçük puan farkları bile sonucu etkilemeye yetti ve Altın Direksiyon’u alacak otomobili belirledi. Bu 7 ana kategorinin yanı sıra, Auto Bild okurları ve editörler kurulu, bir diğer 7 kategoride de Altın Direksiyon alacak olan otomobilleri belirledi. Bu kategoriler şunlar oldu; En güzel otomobil, En iyi kullanılmış otomobil, En cool otomobil, En akılcı inovasyon ve 3 farklı fiyat skalasındaki en iyi otomobil.

İşte 2024’ün en iyi otomobilleri

  • Küçük otomobil: Mini Cooper
  • Kompakt sınıf: VW Golf 8
  • Orta sınıf: Skoda Octavia RS Combi
  • Orta üst sınıf: BMW 5 Serisi Touring
  • Üst/Lüks sınıf: Porsche Taycan Turbo GT
  • Spor otomobil: Porsche 911 Carrera GTS
  • Aile otomobili: Peugeot e-5008
  • En güzel otomobil: Aston Martin Vantage
  • En iyi kullanılmış otomobil: BMW 3 Serisi (G20, 21, 80, 81)
  • 25.000 Euro altı en iyi otomobil: Citroen C3
  • 40.000 Euro altı en iyi otomobil: Kia EV3
  • 50.000 Euro altı en iyi otomobil: Opel Grandland
  • En iyi inovasyon: Mercedes Drive Pilot
  • En cool otomobil: Tesla Cybertruck
İlgili Haberler
Chery'nin Türkiye'ye getirebileceği sedan
Chery'nin Türkiye'ye getirebileceği sedan
Kia Kasım 2024 kampanyasını duyurdu
Kia Kasım 2024 kampanyasını duyurdu
Citroen Kasım 2024 kampanyasını duyurdu
Citroen Kasım 2024 kampanyasını duyurdu
IONIQ 5 N Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
IONIQ 5 N Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
0
  • ALTIN GRAM - TL 2966,97 -0,32%
  • ALTIN ONS 2684,55 -0,73%
  • BIST 100 9184,82 2,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,507 -0,232%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39149 0,38705%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,6 -0,3596%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3757 0,4573%
  • EURO/DOLAR 1,0718 -0,7762%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8697 -0,6033%
  • STERLIN/DOLAR 1,2921 -0,47218%
Borsa Haberleri
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 3 şirket
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
Koç Holding'ten 3. çeyrek değerlendirmesi
Ülker'den bilanço değerlendirmesi
Emlak Konut GYO katılım bankalarından 3 milyar liralık ek finansman sağladı
GERİ
İLERİ
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 3 şirket
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
Koç Holding'ten 3. çeyrek değerlendirmesi
Ülker'den bilanço değerlendirmesi
Emlak Konut GYO katılım bankalarından 3 milyar liralık ek finansman sağladı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL