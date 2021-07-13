Temelleri 1938 yılında İzmir Kemeraltı’nda 16 metrekarelik küçük bir dükkanla atılan Özsüt, bugün Türkiye genelinde 45 ilde 150 noktada hizmet veriyor.

2014’te yüzde 70’i Infinity Invest Holding’e satılan Özsüt, 2019’da markanın ikinci kuşak temsilcisi İbrahim Urlulu tarafından geri alındı. Bu adımın ardından atağa kalkan Özsüt, önümüzdeki dönemde yeni konseptlerle büyümeye hazırlanıyor.

2021’de İzmir Alsancak’ta açılacak olan Özsüt Select’te müşterilerin üretimle buluşturulması hedefleniyor. Pasta, çikolata, dondurma ve kruvasan üretiminin mağazada yapılacağı Özsüt Select konseptinde, üretim alanı açık mutfak olarak inşa edilecek.

Sistemin oturmasının ardından konseptin İstanbul ve Ankara’ya da taşınması planlanıyor. Özsüt Genel Müdürü Latif Aral, “Mağazayı bir şov noktası haline getireceğiz. Şefle konuşma imkanı olacak. 2022’ye kadar bu konseptin İstanbul’da ve Ankara’da toplam beş mağazasının daha açılması planlanıyor. Bir mağaza için 4 milyon TL yatırım yapılacak” diyor.

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