Pandemi döneminde sıkılıp hobi arayışına girenler müzik aleti satışlarını patlattı. Sektörün köklü şirketlerinden Zuhal Müzik, bu dönemde satışlarını 10 kat artırdı.
Yeni e-ticaret sitesini yakında faaliyete geçirecek olan şirket, mağaza açılışları da yapacak. Pandemi döneminde evlerde sıkılan insanlar hobi arayışına girdi.
Bu dönemde müziğe ilgisi olanlar da internet üzerinden müzik aleti satın aldı. Türkiye genelinde net bir bilgi olmasa da ithalat verileri ışığında sektörün önde gelen şirketlerinden Zuhal Müzik’in pazar payı yüzde 40-42’ler seviyesine ulaşıyor.
40’ı aşkın yıldır müzik sektöründe faaliyet gösteren Zuhal Müzik, şu anda üçüncü kuşağın yönetiminde. Ali ve Umur Sungurlu kardeşler yönetiminde AVM mağazacılığına adım atan Zuhal Müzik, pandemi döneminde internet satışlarını 10 kat artırdı.
Bu artışta müzik enstrümanlarının pandeminin üzerimizde yarattığı boşluğu doldurma isteğinin etkili olduğuna dikkat çekiliyor.
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