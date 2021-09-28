19-22 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan Global Marketing Summit 2021’de dünyanın birçok ülkesinden 150’den fazla ünlü konuşmacı, pazarlamanın geleceğine ışık tutacak. Pazarlama sektörünün değerli isimlerinin katılacağı zirvede yeni dünyada değişen kurallar konuşulacak.

Dijital bir platform üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek olan zirvede pazarlama dünyasının duayen ismi, Northwestern Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Philip Kotler, “Onur Konuşmacısı” olarak yer alacak.

Zirveye dünyanın en etkili 100 insanı listesine adını yazdırmış pazarlama alanında ses getiren isimler, dünyaca ünlü reklam ve medyacılar ile markaların üst düzey yöneticileri katılacak.

Peki etkinlikte yer alan diğer yıldız isimler kimler? Martin Lindstrom, David Meerman Scott, Nir Eyal, John Grant gibi ünlü isimler, önde gelen reklamcılar, başarılı markaların en üst düzey yöneticileri, CEO’lar ve ilham veren çok özel isimler konuk oluyor. KREA’nın Zirve Danışma Kurulu’nda, Fatoş Karahasan, Güven Borça, Haluk Sicimoğlu, Erol Batislam, Karpat Polat gibi isimler var. Dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Akbank CEO’su Hakan Binbaşgil, Unilever Türkiye, Ortadoğu, İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, Turk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Aclan Acar, PepsiCo Global Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Erim, Bayer Tüketici Sağlığı İngiltere ve İrlanda Ülke Müdürü Oya Canbaş, Unilever Saç Bakım Global Genel Müdür Yardımcısı Gülen Bengi, Nef’in Kurucusu ve CEO’su Erden Timur, UiPath Avrupa Başkanı Tansu Yeğen, Arçelik CMO’su Zeynep Yalım Uzun, Unilever Türkiye, Ortadoğu, İran Ev Bakım Kategorisi Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, Reklam dünyasından Alemşah Öztürk, Karpat Polat, Medya sektöründen Cüneyt Devrim, İnanç Dedebaş, Change.org un kurucusu Uygar Özesmi, Akan Abdula, Ahmet Akın, Ebru Çapa, Yiğit Kulabaş, Yüce Zerey, Dr. Erdem Aksakal, Prof.Gresi Sanje gibi sektörün en önde gelen isimlerinin konuşmaları olacak.

Ayrıntılı bilgi için: https://globalmarketingsummit.org